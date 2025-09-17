Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українця, що запустив дрон у Польщі, покарали — що відомо

Українця, що запустив дрон у Польщі, покарали — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 18:32
Депортують українця, що запустив дрон у Польщі
Поліція Польщі. Ілюстративне фото: PAP/Piotr Polak

Українця, який запустив безпілотник над урядовою будівлею в Польщі, депортують. Його звинуватили у порушенні правил повітряного руху Польщі.

Про це інформує Polsat News у середу, 17 вересня.

Реклама
Читайте також:

У Польщі вирішили депортувати українця через дрон над Варшавою

Українця, який керував безпілотником над палацом Бельведер, звинуватили у порушенні правил повітряного руху. Його передали Прикордонній службі з проханням про депортацію. Його 17-річну напарницю допитали як свідка та відпустили.

Зазначається, що до Прикордонної служби подано запит на депортацію українця, який керував безпілотником над палацом Бельведер. Запит ґрунтується на статті 302, частині 1, пункті 9 Закону про іноземців, яка говорить, що депортація дозволяється, "коли цього вимагає національна оборона чи безпека, або захист громадської безпеки та порядку, або інтереси Республіки Польща".

Українця також звинуватили у порушенні правил повітряного руху (стаття 212), що передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Зазначається, що українець добровільно визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих. А 17-річну громадянку Білорусі допитали як свідка, а потім звільнили.

Нагадаємо, що 15 вересня Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ввечері над урядовими будівлями й Бельведерським палацом у Варшаві знищили дрон. 

Тоді він повідомляв, що на місці затримали двох громадян Білорусі. Однак згодом спецслужби уточнили, що затриманими виявилися білоруска та українець.

Нещодавно Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск  відреагував на пошкодження будинку під час атаки РФ в ніч проти 10 вересня.

Раніше Дональд Туск назвав кількість дронів, які збили у Польщі під час атаки РФ.

Польща дрони покарання Варшава депортація
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації