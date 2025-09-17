Депортують українця, що запустив дрон у Польщі

Поліція Польщі. Ілюстративне фото: PAP/Piotr Polak

Українця, який запустив безпілотник над урядовою будівлею в Польщі, депортують. Його звинуватили у порушенні правил повітряного руху Польщі.

Про це інформує Polsat News у середу, 17 вересня.

У Польщі вирішили депортувати українця через дрон над Варшавою

Українця, який керував безпілотником над палацом Бельведер, звинуватили у порушенні правил повітряного руху. Його передали Прикордонній службі з проханням про депортацію. Його 17-річну напарницю допитали як свідка та відпустили.

Зазначається, що до Прикордонної служби подано запит на депортацію українця, який керував безпілотником над палацом Бельведер. Запит ґрунтується на статті 302, частині 1, пункті 9 Закону про іноземців, яка говорить, що депортація дозволяється, "коли цього вимагає національна оборона чи безпека, або захист громадської безпеки та порядку, або інтереси Республіки Польща".

Українця також звинуватили у порушенні правил повітряного руху (стаття 212), що передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Зазначається, що українець добровільно визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих. А 17-річну громадянку Білорусі допитали як свідка, а потім звільнили.

Нагадаємо, що 15 вересня Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ввечері над урядовими будівлями й Бельведерським палацом у Варшаві знищили дрон.

Тоді він повідомляв, що на місці затримали двох громадян Білорусі. Однак згодом спецслужби уточнили, що затриманими виявилися білоруска та українець.

Нещодавно Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на пошкодження будинку під час атаки РФ в ніч проти 10 вересня.

