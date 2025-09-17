Депортируют украинца, запустившего дрон в Польше

Полиция Польши. Иллюстративное фото: PAP/Piotr Polak

Украинца, который запустил беспилотник над правительственным зданием в Польше, депортируют. Его обвинили в нарушении правил воздушного движения Польши.

Об этом информирует Polsat News в среду, 17 сентября.

В Польше решили депортировать украинца из-за дрона над Варшавой

Украинца, который управлял беспилотником над дворцом Бельведер, обвинили в нарушении правил воздушного движения. Его передали Пограничной службе с просьбой о депортации. Его 17-летнюю напарницу допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Отмечается, что в Пограничную службу подан запрос на депортацию украинца, который управлял беспилотником над дворцом Бельведер. Запрос основывается на статье 302, части 1, пункте 9 Закона об иностранцах, которая гласит, что депортация разрешается, "когда этого требует национальная оборона или безопасность, или защита общественной безопасности и порядка, или интересы Республики Польша".

Украинца также обвинили в нарушении правил воздушного движения (статья 212), что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что украинец добровольно признал себя виновным и уплатил штраф в размере 4000 злотых. А 17-летнюю гражданку Беларуси допросили в качестве свидетеля, а затем освободили.

Напомним, что 15 сентября Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вечером над правительственными зданиями и Бельведерским дворцом в Варшаве уничтожили дрон.

Тогда он сообщал, что на месте задержали двух граждан Беларуси. Однако впоследствии спецслужбы уточнили, что задержанными оказались белоруска и украинец.

