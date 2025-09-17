Депортируют украинца, запустившего дрон в Польше

Украинца, запустившего дрон в Польше, наказали — что известно
Украинца, который запустил беспилотник над правительственным зданием в Польше, депортируют. Его обвинили в нарушении правил воздушного движения Польши.
Об этом информирует Polsat News в среду, 17 сентября.
В Польше решили депортировать украинца из-за дрона над Варшавой
Украинца, который управлял беспилотником над дворцом Бельведер, обвинили в нарушении правил воздушного движения. Его передали Пограничной службе с просьбой о депортации. Его 17-летнюю напарницу допросили в качестве свидетеля и отпустили.
Отмечается, что в Пограничную службу подан запрос на депортацию украинца, который управлял беспилотником над дворцом Бельведер. Запрос основывается на статье 302, части 1, пункте 9 Закона об иностранцах, которая гласит, что депортация разрешается, "когда этого требует национальная оборона или безопасность, или защита общественной безопасности и порядка, или интересы Республики Польша".
Украинца также обвинили в нарушении правил воздушного движения (статья 212), что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что украинец добровольно признал себя виновным и уплатил штраф в размере 4000 злотых. А 17-летнюю гражданку Беларуси допросили в качестве свидетеля, а затем освободили.
Напомним, что 15 сентября Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вечером над правительственными зданиями и Бельведерским дворцом в Варшаве уничтожили дрон.
Тогда он сообщал, что на месте задержали двух граждан Беларуси. Однако впоследствии спецслужбы уточнили, что задержанными оказались белоруска и украинец.
Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на повреждение дома во время атаки РФ в ночь на 10 сентября.
Ранее Дональд Туск назвал количество дронов, которые сбили в Польше во время атаки РФ.
Читайте Новини.LIVE!