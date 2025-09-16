Туск прокомментировал повреждения дома в Польше во время атаки РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польские СМИ распространили информацию, что якобы ракета с F-16 могла повредить дом в Польше во время атаки российских дронов в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вся ответственность за повреждение дома в Вырыках лежит на России.

Соответствующий комментарий Дональд Туск опубликовал во вторник, 16 сентября, в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Туск о повреждении дома в Польше во время атаки РФ

Напомним, что в Польше в Люблинском воеводстве во время российской дроновой атаки в ночь на 10 сентября была повреждена крыша частного дома.

Реклама

Во вторник, 16 сентября, в польских СМИ появилась информация о том, что крышу дома могла повредить ракета польского истребителя F-16, а не российский беспилотник. Стоит заметить, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Польское издание Rzeczpospolita также сообщает, что следователи якобы уже имеют эту информацию, но не обнародуют ее из-за опасений общественной реакции поляков.

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на публикацию Rzeczpospolita и требование президента Навроцкого о докладе о ситуации на Совете безопасности Польши.

"Вся ответственность за повреждение дома в Вырыках лежит на виновниках провокации с использованием дрона, а именно на России. Соответствующие службы после завершения расследования сообщат общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента. Руки прочь от польских солдат", — написал Дональд Туск.

Скриншот сообщения Туска/X

Напомним, что 15 сентября в Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник — задержаны двое граждан Беларуси.

Ранее Дональд Туск раскрыл количество дронов, которые сбили в Польше во время атаки РФ в ночь на 10 сентября.