Главная Новости дня Туск отреагировал на повреждение дома во время атаки РФ

Туск отреагировал на повреждение дома во время атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:02
Туск прокомментировал повреждения дома в Польше во время атаки РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польские СМИ распространили информацию, что якобы ракета с F-16 могла повредить дом в Польше во время атаки российских дронов в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вся ответственность за повреждение дома в Вырыках лежит на России.

Соответствующий комментарий Дональд Туск опубликовал во вторник, 16 сентября, в соцсети X.

Читайте также:

Туск о повреждении дома в Польше во время атаки РФ

Напомним, что в Польше в Люблинском воеводстве во время российской дроновой атаки в ночь на 10 сентября была повреждена крыша частного дома.

Во вторник, 16 сентября, в польских СМИ появилась информация о том, что крышу дома могла повредить ракета польского истребителя F-16, а не российский беспилотник. Стоит заметить, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Польское издание Rzeczpospolita также сообщает, что следователи якобы уже имеют эту информацию, но не обнародуют ее из-за опасений общественной реакции поляков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на публикацию Rzeczpospolita и требование президента Навроцкого о докладе о ситуации на Совете безопасности Польши.

"Вся ответственность за повреждение дома в Вырыках лежит на виновниках провокации с использованием дрона, а именно на России. Соответствующие службы после завершения расследования сообщат общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента. Руки прочь от польских солдат", — написал Дональд Туск.

Туск про атаку РФ на Польщу
Скриншот сообщения Туска/X

Напомним, что 15 сентября в Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник — задержаны двое граждан Беларуси.

Ранее Дональд Туск раскрыл количество дронов, которые сбили в Польше во время атаки РФ в ночь на 10 сентября.

Польша обстрелы дроны война в Украине Россия атака Дональд Туск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
