Туск відреагував на пошкодження будинку під час атаки РФ

Туск відреагував на пошкодження будинку під час атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:02
Туск прокоментував пошкодження будинку у Польщі під час атаки РФ
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польські ЗМІ поширили інформацію, що нібито ракета з F-16 могла пошкодити будинок у Польщі під час атаки російських дронів в ніч проти 10 вересня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лежить на Росії.

Відповідний коментар Дональд Туск опублікував у вівторок, 16 вересня, у соцмережі X.

Читайте також:

Туск про пошкодження будинку в Польщі під час атаки РФ

Нагадаємо, що у Польщі в Люблінському воєводстві під час російської дронової атаки в ніч проти 10 вересня було пошкоджено дах приватного будинку.

У вівторок, 16 вересня, у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що дах будинку могла пошкодити ракета польського винищувача F-16, а не російський безпілотник. Варто зауважити, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Польське видання Rzeczpospolita також повідомляє, що слідчі нібито вже мають цю інформацію, але не оприлюднюють її через побоювання суспільної реакції поляків.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на публікацію Rzeczpospolita та вимогу президента Навроцького щодо доповіді про ситуацію на Раді безпеці Польщі.

"Вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лежить на винуватцях провокації з використанням дрона, а саме на Росії. Відповідні служби після завершення розслідування повідомлять громадськість, уряд та президента про всі обставини інциденту. Руки геть від польських солдатів", — написав Дональд Туск.

Туск про атаку РФ на Польщу
Скриншот повідомлення Туска/X

Нагадаємо, що 15 вересня у Польщі над урядовими будівлями знешкодили безпілотник — затримано двох громадян Білорусі.

Раніше Дональд Туск розкрив кількість дронів, які збили у Польщі під час атаки РФ в ніч проти 10 вересня.

Польща обстріли дрони війна в Україні Росія атака Дональд Туск
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
