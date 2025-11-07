Відключення світла в Україні 8 листопада — графіки на завтра

Українці завтра знову будуть без світла — графіки від Укренерго
Відключення світла в Україні діятимуть завтра, 8 листопада. Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в усіх регіонах.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у пʼятницю, 7 листопада.
Відключення світла в Україні 8 листопада
Причиною запровадження обмежень електроенергії є наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергообʼєкти.
З 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.
Крім того, з 07:00 до 22:00 будуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявиться за графіком.
Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що окупанти продовжать атакувати українську енергосистему, але катастрофи не буде.
Раніше глава Укренерго Віталій Зайченко закликав громадян не прогрівати приміщення до +20 °C.
