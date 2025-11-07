Відключення світла в Україні 8 листопада — графіки на завтра

Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні діятимуть завтра, 8 листопада. Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в усіх регіонах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у пʼятницю, 7 листопада.

Відключення світла в Україні 8 листопада

Причиною запровадження обмежень електроенергії є наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергообʼєкти.

З 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Крім того, з 07:00 до 22:00 будуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявиться за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

