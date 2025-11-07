Отключение света в Украине 8 ноября — графики на завтра

Украинцы завтра снова будут без света — графики от Укрэнерго
Отключения света в Украине будут действовать завтра, 8 ноября. Меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 7 ноября.
Отключение света в Украине 8 ноября
Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
С 08:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.
Кроме того, с 07:00 до 22:00 будут графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.
Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что оккупанты продолжат атаковать украинскую энергосистему, но катастрофы не будет.
Ранее глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал граждан не прогревать помещения до +20 °C.
