Главная Новости дня Украинцы завтра снова будут без света — графики от Укрэнерго

Украинцы завтра снова будут без света — графики от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:50
обновлено: 18:50
Отключение света в Украине 8 ноября — графики на завтра
Энергетики. Фото: ДТЭК

Отключения света в Украине будут действовать завтра, 8 ноября. Меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Отключение света в Украине 8 ноября

Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

С 08:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

Кроме того, с 07:00 до 22:00 будут графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что оккупанты продолжат атаковать украинскую энергосистему, но катастрофы не будет.

Ранее глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал граждан не прогревать помещения до +20 °C.

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
