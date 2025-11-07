Видео
Во ВРУ ответили, будут ли блэкауты этой зимой — какие планы у РФ

Дата публикации 7 ноября 2025 11:32
обновлено: 11:54
Будет ли блэкаут зимой — во ВРУ раскрыли планы россиян
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Российские войска продолжат бить по украинской энергетике, однако катастрофы не будет. Сейчас Украина сильнее, чем в 2022 году.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE 7 ноября.

Будут ли блэкауты зимой

"Я считаю, что не будет катастрофы в энергетике, несмотря на желание России погрузить Украину в блэкаут. Россияне будут бить по генерации, по оператору системы передачи, по различным объектам, которые относятся к энергетической инфраструктуре, но, несмотря на все атаки, все равно в 2025 году мы сильнее, чем в 2022 году", — сказал Нагорняк.

Он отметил, что ключевые узлы оператора системы передачи "Укрэнерго" сегодня защищены и от дроновых, и от ракетных атак, а система противовоздушной обороны стала более эффективной по сравнению с 2022 годом.

"Мы все же построили значительную часть защитных сооружений, которые делают невозможным сценарий по разделению Украины или ограничению передачи электроэнергии от атомных станций в разные регионы", — подчеркнул нардеп.

По словам Нагорняка, даже после атак возможны краткосрочные отключения, но они не перерастут в масштабный апокалипсис, которого ожидает Россия. Он подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к отключениям, но после них энергетики восстановят поставки.

Напомним, 7 ноября оккупанты атаковали энергообъекты в нескольких областях. Сегодня будут действовать графики отключения света почти во всех регионах.

В частности света не будет в Киеве. В ДТЭК показали графики на сегодня.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
