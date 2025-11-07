Видео
Главная Новости дня РФ атаковала энергообъекты — где действуют графики отключения

РФ атаковала энергообъекты — где действуют графики отключения

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 10:46
обновлено: 10:57
График отключения света 7 ноября — когда не будет электричества
Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Российские войска 7 ноября ударили по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. В течение дня в большинстве регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Читайте также:

Отключение света в Украине 7 ноября

В Минэнерго рассказали, что оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Сейчас там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что энергетики непрерывно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины. Кроме того, с 08:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Графік відключення світла 7 листопада
График отключения света в Украине. Фото: Минэнерго

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", — говорится в сообщении.

Потребителей призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления — утром и вечером. По данным Минэнерго, это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, ранее в ДТЭК показали графики для Киева. Причиной ограничения света являются обстрелы РФ по энергетике.

Кроме того, света 7 ноября не будет и в Харькове. В городе и регионе снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Минэнерго электроэнергия обстрелы свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
