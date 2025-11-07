Графік відключення світла 7 листопада — коли не буде електрики

Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Російські війська 7 листопада вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Упродовж дня в більшості регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Відключення світла в Україні 7 листопада

У Міненерго розповіли, що окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Наразі там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Зазначається, що енергетики безперервно працюють, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Графік відключення світла в Україні. Фото: Міненерго

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні.

Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання — вранці та ввечері. За даними Міненерго, це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК показали графіки для Києва. Причиною обмеження світла є обстріли РФ по енергетиці.

Крім того, світла 7 листопада не буде і в Харкові. В місті та регіоні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.