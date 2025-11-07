Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня У ВРУ відповіли, чи будуть блекаути цієї зими — які плани у РФ

У ВРУ відповіли, чи будуть блекаути цієї зими — які плани у РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:32
Оновлено: 11:54
Чи буде блекаут взимку — у ВРУ розкрили плани росіян
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Російські війська продовжать бити по українській енергетиці, однак катастрофи не буде. Зараз Україна сильніша, ніж у 2022 році.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE 7 листопада. 

Читайте також:

Чи будуть блекаути взимку

"Я вважаю, що не буде катастрофи в енергетиці, попри бажання Росії занурити Україну в блекаут. Росіяни будуть бити по генерації, по оператору систему передачі, по різних об'єктах, які належать до енергетичної інфраструктури, але, попри всі атаки, все одно у 2025 році ми сильніші, ніж 2022 року", — сказав Нагорняк. 

Він зазначив, що ключові вузли оператора системи передачі "Укренерго" сьогодні захищені і від дронових, і від ракетних атак, а система протиповітряної оборони стала ефективнішою порівняно з 2022 роком.

"Ми все ж таки збудували значну частину захисних споруд, які унеможливлюють сценарій щодо розділення України або обмеження передачі електроенергії від атомних станцій до різних регіонів", — наголосив нардеп. 

За словами Нагорняка, навіть після атак можливі короткострокові відключення, але вони не переростуть у масштабний апокаліпсис, на який очікує Росія. Він підкреслив, що українці мають бути готовими до відключень, але після них енергетики відновлять постачання. 

Нагадаємо, 7 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у кількох областях. Сьогодні діятимуть графіки відключення світла майже у всіх регіонах. 

Зокрема, світла не буде у Києві. У ДТЕК показали графіки на сьогодні. 

електроенергія обстріли ВРУ світло блекаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
