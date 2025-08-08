Українці на кордоні РФ та Грузії — люди припинили голодування

Українці на грузинському кордоні. Фото: Courtesy Image

Українці, які застрягли на кордоні РФ та Грузії, припинили голодування. Таке рішення чоловіки прийняли після зустрічі із представником посольства.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України 8 серпня.

Голодування українців на грузинському кордоні

За даними МЗС, у ніч проти 7 серпня представник посольства України в Грузії відвідав пункт пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ та зустрівся з українцями.

"Трьом громадянам було надано медичну допомогу, а також оформлено відповідні медичні протоколи. З грузинською стороною досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги нашим громадянам у разі необхідності", — йдеться у повідомленні.

Вже 8 серпня представник депортованих громадян України повідомив, що українці припинили голодування. Зазначається, що нині МЗС України із залученням посольств у Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на батьківщину.

"МЗС поновлює заклик до російської сторони, озвучений міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон України з РФ чи Білоруссю. Україна готова їх зустрічати", — підкреслили у міністерстві.

Що передувало

Зазначимо, 5 серпня п’ятеро громадян України, що утримуються в "Даріалі", оголосили безстрокове голодування з вимогою дозволити їм перетнути грузинський кордон. До них почали приєднуватися інші.

У відповідь на це українські консули терміново виїхали на місце та звернулися до грузинської влади з вимогою надати безперешкодний доступ до своїх громадян. Консули залишаються на постійному зв’язку з українцями в пункті пропуску.

Вже протягом кількох місяців на російсько-грузинському кордоні залишається проблема щодо утримання громадян України, яких депортували з Росії після ув’язнення у російських тюрмах.

На територію Грузії їх не впускають і пояснюють це тим, що "діють з міркувань безпеки". Через це українці живуть просто у підвалі переході "Даріалі" — "Верхній Ларс" між Грузією та Росією.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС повідомили, що майже 100 українців перебувають на кордоні РФ з Грузією. Росія продовжує цілеспрямовано висилати нові групи депортованих, що, на думку української сторони, може свідчити про навмисну спробу створити гуманітарну кризу.

Очільник МЗС Андрій Сибіга раніше публічно закликав РФ надсилати українців безпосередньо до кордону з Україною, а не змушувати їх проходити складний маршрут через Грузію чи Молдову. Проте Москва проігнорувала ці звернення.