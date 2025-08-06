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Українці на кордоні РФ з Грузією — голодуючих стало більше

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 16:43
Голодування українців на кордоні з Грузією - скільки людей голодує та в чому причина
Пункт пропуску "Даріалі". Фото: newsgeorgia.ge

Кількість голодуючих українців, які знаходяться в підвалі прикордонного пункту "Даріалі" в Грузії, збільшилась до 15. Вони оголосили безстрокове голодування.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Що вимагають протестувальники на кордоні з Грузією

"Ми хочемо звернутися до суспільства. Ми, 15 громадян України, з 5 серпня тримаємо безстрокове голодування. Нас депортували з Росії та незаконно утримують тут. У нас забрали паспорти, нам відмовляють у виїзді до України", – розповідають вони.

Учасники акції протесту вимагають прибуття консула України, роз’яснення причин їх затримання, надання можливості або покинути територію Грузії, або подати заяву на отримання міжнародного захисту, проведення медичного обстеження та припинення, за їх словами, незаконного утримання на пункті пропуску.

Голодування розпочалося 5 серпня.

У МЗС заявили, що в ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі".

Чому українці оголосили голодування

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув'язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, згодом окупованих Росією. Найчастіше вони відбували покарання у російських колоніях, куди вивезли примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідні документи для перетину кордону, а їх допуск на територію країни "представляє загрозу".

Молдова також відмовилася впускати депортованих із Росії українців, які застрягли на грузинському кордоні.

На сьогодні Грузія залишається єдиним маршрутом, яким українські колишні в’язні можуть повернутися додому з тимчасово окупованих територій або після примусової депортації до Росії. Втім, через відсутність документів вони часто змушені тижнями або навіть місяцями залишатися на російсько-грузинському кордоні — до моменту, поки посольство України не підтвердить їхнє громадянство. Лише після цього вони можуть отримати тимчасовий документ — так званий білий паспорт — у дипустанові в Тбілісі та вирушити в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ тримає десятки депортованих українців у підвалі без їжі й води.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували той факт, що Росія утримує десятки депортованих українців у підвалі на російсько-грузинському кордоні. Україна знає про це, і дипломати працюють над розв'язанням цього питання. 

українці Грузія голодування окупація Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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