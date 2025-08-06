Голодовка украинцев на границе с Грузией - сколько людей голодает и в чем причина

Пункт пропуска "Дариали". Фото: newsgeorgia.ge

Количество голодающих украинцев, которые находятся в подвале пограничного пункта "Дариали" в Грузии, увеличилось до 15. Они объявили бессрочную голодовку.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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"Мы хотим обратиться к обществу. Мы, 15 граждан Украины, с 5 августа держим бессрочную голодовку. Нас депортировали из России и незаконно удерживают здесь. У нас забрали паспорта, нам отказывают в выезде в Украину", — рассказывают они.

Участники акции протеста требуют прибытия консула Украины, разъяснения причин их задержания, предоставления возможности либо покинуть территорию Грузии, либо подать заявление на получение международной защиты, проведения медицинского обследования и прекращения, по их словам, незаконного содержания на пункте пропуска.

Голодовка началась 5 августа.

В МИД заявили, что в эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска скорейшего решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариалы".

Почему украинцы объявили голодовку

Россия направляет к российско-грузинской границе заключенных, которые сначала были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали наказание в российских колониях, куда вывезли принудительно.

Власти Грузии заявляют, что большинство из этих граждан были осуждены за особо тяжкие преступления, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны "представляет угрозу".

Молдова также отказалась впускать депортированных из России украинцев, которые застряли на грузинской границе.

На сегодня Грузия остается единственным маршрутом, по которому украинские бывшие заключенные могут вернуться домой с временно оккупированных территорий или после принудительной депортации в Россию. Впрочем, из-за отсутствия документов они часто вынуждены неделями или даже месяцами оставаться на российско-грузинской границе - до момента, пока посольство Украины не подтвердит их гражданство. Только после этого они могут получить временный документ — так называемый белый паспорт — в дипучреждении в Тбилиси и отправиться в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ держит десятки депортированных украинцев в подвале без еды и воды.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали тот факт, что Россия удерживает десятки депортированных украинцев в подвале на российско-грузинской границе. Украина знает об этом, и дипломаты работают над решением этого вопроса.