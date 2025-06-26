Утримання українців на кордоні РФ з Грузією — що кажуть в МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Росія утримує десятки депортованих українців у підвалі на російсько-грузинському кордоні. Україна знає про це, і дипломати працюють над розв'язанням цього питання.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у коментарі Новини.LIVE.

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У МЗС заявили, що їм відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки громадян України, які були депортовані з РФ після відбуття покарання на її території.

Зазначається, що консульська посадова особа Посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги.

"Українські дипломати працюють над розв'язанням проблеми. Так, завдяки узгодженому Посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту 21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє громадян України. 25 червня здійснено евакуацію ще девʼятьох українських громадян. На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у міністерстві наголосили, що Посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями, аби забезпечити українців гуманітарною та медичною допомогою.

Також зазначається, що справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, нещодавно Telegram-канал ASTRA повідомляв про утримання 45 українців на російсько-грузинському кордоні. Здебільшого це колишні ув'язнені, вивезені з окупованих територій, проте серед них є й цивільні особи.

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