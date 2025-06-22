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Головна Новини дня РФ тримає десятки депортованих українців у підвалі без їжі й води

РФ тримає десятки депортованих українців у підвалі без їжі й води

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 08:41
Українців утримує РФ на кордоні з Грузією без води та їжі
Депортовані українці в підвалі. Фото: t.me/astrapress
Ключові моменти Росія утримує в підвалах депортованих українців

Щонайменше 45 українців, яких депортували з Росії, тижнями тримають у підвалі на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс", що на кордоні РФ з Грузією. Здебільшого це колишні ув'язнені, вивезені з окупованих територій, проте серед них є й цивільні особи.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA

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Росія утримує в підвалах депортованих українців

"Здебільшого це колишні ув'язнені, вивезені з окупованих територій, проте серед них є й цивільні особи. Проєкт Volunteers Tbilisi в тому числі повідомляє про жінку, вивезену, імовірно, насильно", — йдеться у повідомленні. 

Росія утримує в підвалах депортованих українців
Депортовані українці в підвалі. Фото: t.me/astrapress
Росія утримує в підвалах депортованих українців
Депортовані українці в підвалі. Фото: t.me/astrapress

Зазначається, що серед утримуваних є люди з важкими хворобами, їх не годують та не надають жодної медичної допомоги. Стан багатьох погіршується, а одна людина вже опинилася в лікарні. 

Також один з утримуваних розповів, що з кожним днем туди привозять дедалі більше людей, а деякі там сидять кілька тижнів. 

"Нас приїхало восьмеро осіб, три дні тому. З кожним днем сюди привозять більше людей, і нас стає більше. Зараз уже 45 осіб, деякі сидять тут уже місяць. Є інваліди та хворі на важкі хвороби. Перебуваємо ми в підвалі без комунікацій: немає душу і туалету, не годують. Волонтери привозять гуманітарку, але цього вистачає на кілька днів, і то не всім. Підвал сирий, краплі води на стелі, дихати нічим, усі курять, на вулицю не випускають. Спимо по 4 години, міняючись. Деякі сплять на підлозі", — розповів один з утримуваних там.

За даними волонтерів, спальних місць у підвалі лише 17, але очікується прибуття ще ста осіб.

Також відомо, що підвал для депортованих українців, яким заборонили в'їзд до Росії, але водночас через відсутність документів не пустили в Грузію, на КПП "Верхній Ларс" працює щонайменше з 2023 року. Водночас, як стверджують волонтери, до підвалу цього разу відправили і 16 українців із паспортами, яких раніше вільно пропустили б через кордон. Ще у трьох є підтвердження особи від посольства України.

Нагадаємо, раніше The Sun повідомляв, що Росія мілітаризує викрадених українських дітей. Для цього росіяни промивають неповнолітнім мізки, позбавляючи української спадщини.

Також відомо, що російські чиновники з оточення  Путіна усиновлюють викрадених українських дітей та змінюють їхні документи.

українці Грузія паспорти Росія депортація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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