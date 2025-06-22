Украинцев удерживает РФ на границе с Грузией без воды и еды

Депортированные украинцы в подвале. Фото: t.me/astrapress

По меньшей мере 45 украинцев, которых депортировали из России, неделями держат в подвале на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией. В основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

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"В основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица. Проект Volunteers Tbilisi в том числе сообщает о женщине, вывезенной, вероятно, насильно", — говорится в сообщении.

Депортированные украинцы в подвале. Фото: t.me/astrapress

Депортированные украинцы в подвале. Фото: t.me/astrapress

Отмечается, что среди удерживаемых есть люди с тяжелыми болезнями, их не кормят и не оказывают никакой медицинской помощи. Состояние многих ухудшается, а один человек уже оказался в больнице.

Также один из удерживаемых рассказал, что с каждым днем туда привозят все больше людей, а некоторые там сидят несколько недель.

"Нас приехало восемь человек, три дня назад. С каждым днем сюда привозят больше людей, и нас становится больше. Сейчас уже 45 человек, некоторые сидят здесь уже месяц. Есть инвалиды и больные тяжелыми болезнями. Находимся мы в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят. Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на несколько дней, и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, дышать нечем, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу", — рассказал один из удерживаемых там.

По данным волонтеров, спальных мест в подвале всего 17, но ожидается прибытие еще ста человек.

Также известно, что подвал для депортированных украинцев, которым запретили въезд в Россию, но при этом из-за отсутствия документов не пустили в Грузию, на КПП "Верхний Ларс" работает как минимум с 2023 года. В то же время, как утверждают волонтеры, в подвал на этот раз отправили и 16 украинцев с паспортами, которых ранее свободно пропустили бы через границу. Еще у троих есть подтверждение личности от посольства Украины.

Напомним, ранее The Sun сообщал, что Россия милитаризирует похищенных украинских детей. Для этого россияне промывают несовершеннолетним мозги, лишая украинского наследия.

Также известно, что российские чиновники из окружения Путина усыновляют похищенных украинских детей и меняют их документы.