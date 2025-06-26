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Главная Новости дня МИД отреагировал на удержание украинцев на границе РФ с Грузией

МИД отреагировал на удержание украинцев на границе РФ с Грузией

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 16:43
Удержание украинцев на границе РФ с Грузией — что говорят в МИДе
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Россия удерживает десятки депортированных украинцев в подвале на российско-грузинской границе. Украина знает об этом и дипломаты работают над решением этого вопроса.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии Новини.LIVE.

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В МИД заявили, что им известно о содержании на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях ряда граждан Украины, которые были депортированы из РФ после отбытия наказания на ее территории.

Отмечается, что консульское должностное лицо Посольства Украины в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи.

"Украинские дипломаты работают над решением проблемы. Так, благодаря согласованному Посольством и грузинской стороной механизму контролируемого транзита: 21 июня в Молдову уже были эвакуированы трое граждан Украины. 25 июня осуществлена эвакуация еще девяти украинских граждан. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями, чтобы обеспечить украинцев гуманитарной и медицинской помощью.

Также отмечается, что дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, недавно Telegram-канал ASTRA сообщал о содержании 45 украинцев на российско-грузинской границе. В основном это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них есть и гражданские лица.

Также мы писали, что Россия милитаризирует похищенных украинских детей. Для этого им промывают мозги, лишая украинского наследия.

граница украинцы МИД Грузия Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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