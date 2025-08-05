Українці на кордоні РФ з Грузією оголосили голодування — деталі

Пункт пропуску "Даріалі". Фото: newsgeorgia.ge

П’ятеро громадян України наразі знаходяться в підвалі прикордонного пункту "Даріалі" в Грузії. Вони оголосили безстрокове голодування.

Про це повідомив Сергій Ларко, який уже близько місяця перебуває на кордоні між Росією і Грузією у коментарі проєктові Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

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За його словами, учасники протесту планують передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.

Ларко також надав копію свого звернення, в якому вказані причини голодування і вимоги протестувальників.

"Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників і порушення моїх прав", — йдеться у заяві.

За словами Ларка, 21 червня 2025 року його вислали з території Росії, а вже після прибуття до Грузії у нього безпідставно вилучили паспорт і зняли біометричні дані.

"Мене помістили в нелюдські умови у підвалі КПП "Даріалі" разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ і туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичній допомозі й можливості оскаржити затримання", — йдеться у зверненні.

В чому причина протесту

Громадяни України вимагають допустити до них українського консула, надати пояснення щодо причин затримання, забезпечити можливість залишити територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження та припинити, як вони зазначають, їхнє незаконне утримання.

За словами учасників акції, протест триватиме доти, доки всі їхні вимоги не будуть виконані. Водночас Росія продовжує направляти до російсько-грузинського кордону ув’язнених, яких раніше засудили на тимчасово окупованих територіях України. У більшості випадків їх примусово вивозили до виправних установ на території РФ, де вони й відбували покарання.

Грузинська влада стверджує, що більшість із цих осіб були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають належних документів для перетину кордону, а їхнє перебування на території країни може нести загрозу.

На сьогодні Грузія залишається єдиним маршрутом, яким українські колишні в’язні можуть повернутися додому з тимчасово окупованих територій або після примусової депортації до Росії. Втім, через відсутність документів вони часто змушені тижнями або навіть місяцями залишатися на російсько-грузинському кордоні — до моменту, поки посольство України не підтвердить їхнє громадянство. Лише після цього вони можуть отримати тимчасовий документ — так званий білий паспорт — у дипустанові в Тбілісі та вирушити в Україну.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що щонайменше 45 громадян України, депортованих із території Росії, тижнями утримувалися у підвальному приміщенні прикордонного пункту пропуску "Верхній Ларс", розташованого на російсько-грузинському кордоні. Більшість із них — колишні в’язні, яких вивезли з тимчасово окупованих регіонів України, однак серед затриманих є також і цивільні особи.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували той факт, що Росія утримує десятки депортованих українців у підвалі на російсько-грузинському кордоні. Україна знає про це, і дипломати працюють над розв'язанням цього питання.