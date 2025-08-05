Украинцы на границе РФ с Грузией объявили голодовку — детали

Пункт пропуска "Дариали". Фото: newsgeorgia.ge

Пятеро граждан Украины сейчас находятся в подвале пограничного пункта "Дариали" в Грузии. Они объявили бессрочную голодовку.

Об этом сообщил Сергей Ларко, который уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией в комментарии проекту Радио Свобода "Эхо Кавказа".

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По его словам, протестующие планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки.

Ларко также предоставил копию своего обращения, в котором указаны причины голодовки и требования протестующих.

"Я, Ларко Сергей Алексеевич, объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников и нарушения моих прав", — говорится в заявлении.

По словам Ларко, 21 июня 2025 года его выслали с территории России, а уже по прибытии в Грузию у него безосновательно изъяли паспорт и сняли биометрические данные.

"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариалы" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание", — говорится в обращении.

В чем причина протеста

Граждане Украины требуют допустить к ним украинского консула, предоставить объяснения относительно причин задержания, обеспечить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите, провести медицинское обследование и прекратить, как они отмечают, их незаконное содержание.

По словам участников акции, протест будет продолжаться до тех пор, пока все их требования не будут выполнены. В то же время Россия продолжает направлять к российско-грузинской границе заключенных, которых ранее осудили на временно оккупированных территориях Украины. В большинстве случаев их принудительно вывозили в исправительные учреждения на территории РФ, где они и отбывали наказание.

Грузинские власти утверждают, что большинство из этих лиц были осуждены за особо тяжкие преступления, не имеют надлежащих документов для пересечения границы, а их пребывание на территории страны может нести угрозу.

На сегодня Грузия остается единственным маршрутом, по которому украинские бывшие заключенные могут вернуться домой с временно оккупированных территорий или после принудительной депортации в Россию. Впрочем, из-за отсутствия документов они часто вынуждены неделями или даже месяцами оставаться на российско-грузинской границе — до момента, пока посольство Украины не подтвердит их гражданство. Только после этого они могут получить временный документ — так называемый белый паспорт — в дипучреждении в Тбилиси и отправиться в Украину.

Напомним, что ранее стало известно, что по меньшей мере 45 граждан Украины, депортированных с территории России, неделями содержались в подвальном помещении пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс", расположенного на российско-грузинской границе. Большинство из них — бывшие заключенные, которых вывезли из временно оккупированных регионов Украины, однако среди задержанных есть также и гражданские лица.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали тот факт, что Россия удерживает десятки депортированных украинцев в подвале на российско-грузинской границе. Украина знает об этом, и дипломаты работают над решением этого вопроса.