Главная Новости дня Украинцы на границе РФ и Грузии прекратили голодовку, — МИД

Украинцы на границе РФ и Грузии прекратили голодовку, — МИД

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:49
Украинцы на границе РФ и Грузии — люди прекратили голодовку
Украинцы на грузинской границе. Фото: Courtesy Image

Украинцы, которые застряли на границе РФ и Грузии, прекратили голодовку. Такое решение мужчины приняли после встречи с представителем посольства.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины 8 августа.

Читайте также:

Голодовка украинцев на грузинской границе

По данным МИД, в ночь на 7 августа представитель посольства Украины в Грузии посетил пункт пропуска "Дариали" на границе с РФ и встретился с украинцами.

"Трем гражданам была оказана медицинская помощь, а также оформлены соответствующие медицинские протоколы. С грузинской стороной достигнута договоренность о дальнейшем обеспечении экстренной медицинской помощи нашим гражданам в случае необходимости", — говорится в сообщении.

Уже 8 августа представитель депортированных граждан Украины сообщил, что украинцы прекратили голодовку. Отмечается, что сейчас МИД Украины с привлечением посольств в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями, продолжает работать над возвращением граждан Украины на родину.

"МИД возобновляет призыв к российской стороне, озвученный министром иностранных дел Андреем Сибигой, отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью. Украина готова их встречать", — подчеркнули в министерстве.

Что предшествовало

Отметим, 5 августа пятеро граждан Украины, содержащихся в "Дариале", объявили бессрочную голодовку с требованием разрешить им пересечь грузинскую границу. К ним начали присоединяться другие.

В ответ на это украинские консулы срочно выехали на место и обратились к грузинским властям с требованием предоставить беспрепятственный доступ к своим гражданам. Консулы остаются на постоянной связи с украинцами в пункте пропуска.

Уже в течение нескольких месяцев на российско-грузинской границе остается проблема по содержанию граждан Украины, которых депортировали из России после заключения в российских тюрьмах.

На территорию Грузии их не впускают и объясняют это тем, что "действуют из соображений безопасности". Поэтому украинцы живут просто в подвале перехода "Дариалы" — "Верхний Ларс" между Грузией и Россией.

Напомним, недавно в МИД сообщили, что почти 100 украинцев находятся на границе РФ с Грузией. Россия продолжает целенаправленно высылать новые группы депортированных, что, по мнению украинской стороны, может свидетельствовать об умышленной попытке создать гуманитарный кризис.

Глава МИД Андрей Сибига ранее публично призвал РФ отправлять украинцев непосредственно к границе с Украиной, а не заставлять их проходить сложный маршрут через Грузию или Молдову. Однако Москва проигнорировала эти обращения.

граница украинцы МИД Грузия голодовка Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
