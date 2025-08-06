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Майже 100 українців на кордоні РФ з Грузією — МЗС б'є на сполох

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 17:18
РФ створює гуманітарну кризу на кордоні з Грузією - МЗС
Голова МЗС України Андрій Сибига. Фото: УНІАН

Із другої половини червня 2025 року російська влада активізувала депортацію українських громадян через грузинський пункт пропуску "Даріалі", що на кордоні з РФ. Така практика призвела до різкого погіршення гуманітарної ситуації в буферній зоні між двома країнами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у коментарі Новини.LIVE.

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РФ створює гуманітарну кризу на кордоні з Грузією

Станом на початок серпня у буферній зоні перебувають 96 українців. Більшість із них — це особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Частина з них була примусово вивезена з тимчасово окупованих територій України до РФ, інші — відбували покарання вже безпосередньо на території Росії.

МЗС України у співпраці з іншими державними структурами вже допомогло 44 українцям залишити прикордонну зону та виїхати з Грузії. Водночас Росія продовжує цілеспрямовано висилати нові групи депортованих, що, на думку української сторони, може свідчити про навмисну спробу створити гуманітарну кризу.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга публічно закликав РФ надсилати українців безпосередньо до кордону з Україною, а не змушувати їх проходити складний маршрут через Грузію чи Молдову. Проте Москва проігнорувала ці звернення.

Особливо ситуація загострилася в липні, коли Молдова тимчасово припинила транзит таких осіб, а Росія водночас значно збільшила кількість депортацій через "Даріалі". Грузинська сторона готова організувати транспортування українців до аеропорту Тбілісі, однак лише після підтвердження від Молдови про згоду на прийом транзитних громадян.

5 серпня п’ятеро громадян України, що утримуються в "Даріалі", оголосили безстрокове голодування з вимогою дозволити їм перетнути грузинський кордон. До них почали приєднуватися інші.

У відповідь на це українські консули терміново виїхали на місце та звернулися до грузинської влади з вимогою надати безперешкодний доступ до своїх громадян. Консули залишаються на постійному зв’язку з українцями в пункті пропуску.

українці МЗС Грузія катастрофа Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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