РФ создает гуманитарный кризис на границе с Грузией - МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Со второй половины июня 2025 года российские власти активизировали депортацию украинских граждан через грузинский пункт пропуска "Дариалы", что на границе с РФ. Такая практика привела к резкому ухудшению гуманитарной ситуации в буферной зоне между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии Новини.LIVE.

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По состоянию на начало августа в буферной зоне находятся 96 украинцев. Большинство из них — это лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Часть из них была принудительно вывезена с временно оккупированных территорий Украины в РФ, другие — отбывали наказание уже непосредственно на территории России.

МИД Украины в сотрудничестве с другими государственными структурами уже помогло 44 украинцам покинуть пограничную зону и выехать из Грузии. В то же время Россия продолжает целенаправленно высылать новые группы депортированных, что, по мнению украинской стороны, может свидетельствовать об умышленной попытке создать гуманитарный кризис.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига публично призвал РФ отправлять украинцев непосредственно к границе с Украиной, а не заставлять их проходить сложный маршрут через Грузию или Молдову. Однако Москва проигнорировала эти обращения.

Особенно ситуация обострилась в июле, когда Молдова временно прекратила транзит таких лиц, а Россия одновременно значительно увеличила количество депортаций через "Дариали". Грузинская сторона готова организовать транспортировку украинцев в аэропорт Тбилиси, однако только после подтверждения от Молдовы о согласии на прием транзитных граждан.

5 августа пятеро граждан Украины, удерживаемых в "Дариале", объявили бессрочную голодовку с требованием разрешить им пересечь грузинскую границу. К ним начали присоединяться другие.

В ответ на это украинские консулы срочно выехали на место и обратились к грузинским властям с требованием предоставить беспрепятственный доступ к своим гражданам. Консулы остаются на постоянной связи с украинцами в пункте пропуска.