Комета С/2023 А3 Tsuchinshan — ATLAS. Фото: Антон Петрусь

Український військовий Антон Петрусь зафільмував у нічному небі рух комети C/2023 A3 Tsuchinshan — ATLAS. Відомо, що світлини були зроблені на Донеччині.

Фотографіями астрономічного явища військовий Антон Петрусь поділився у Facebook.

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Відомо, що фото комети були зроблені в районі Краматорська. Це підтвердила пресслужба Краматорської міської ради.

Допис Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Військовий, якому вдалося зробити ці неймовірні фото, поділився своїми роздумами на сторінці у Facebook.

Допис Антона Петруся. Фото: скриншот

"Якщо цей шматок космічного льоду мав би свідомість, то пролітаючи повз і спостерігаючи за нашою планетою, був би надзвичайно здивованим... Люди, попри своє швидкоплинне у космічному масштабі життя, займаються абсолютно безглуздими речами — сваряться, знищують природу та воюють за клапті землі та через віру у якихось міфічних персонажів", — написав фотограф-військовий Антон Петрусь.

Комета у небі в Донецькій області Фото: Антон Петрусь

Нагадаємо, 18 жовтня у небі України було видно величезний Супермісяць під назвою "Місяць Мисливця". Він міняє колір та є найближчим Супермісяцем, який цього року можна було спостерігати.

Раніше Новини.LIVE писали, що космічний телескоп "Хаббл" сфотографував галактику Messier 90, розташовану в сузір’ї Діви за 55 мільйонів світлових років від Землі.