Телескоп "Хаббл" зробив фото галактики Messier 90, яка наближається до Землі

Галактика Messier 90. Фото: NASA

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував галактику Messier 90, розташовану в сузір’ї Діви за 55 мільйонів світлових років від Землі. Вона одна з небагатьох зоряних систем, які наближаються до нашої планети.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

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Внутрішні області диска Messier 90 (М90) є місцями зореутворення, які на зображенні підсвічені червоним кольором. Щільність газу у внутрішньому скупченні галактик сузірʼя Діви тиснула на M90 з ефектом сильного зустрічного вітру. Таким чином сузір'я позбавляло її великої кількості газу і створювала дифузне гало, яке видно навколо неї.

Галактика Messier 90. Фото: NASA

Ця галактика є спіральною. Її ядро надзвичайно яскраве, а диск заповнений густими згустками темно-червонуватого пилу. На частині диску видно вкраплення блакитного кольору — вони демонструють яскраві й гарячі зірки.

Перші зображення галактики Messier 90

У 2019 році вперше зʼявилося зображення, зроблене за допомогою більш старої камери. Воно має характерний візерунок сходів через розташування датчиків камери.

Тепер нові технології дали змогу створити набагато краще уявлення про галактику, її пиловий диск, газове гало та яскраве ядро.

Знімок галактики Messier 90 старою камерою. Фото: NASA

Астрономи вважають, що протягом наступних мільярдів років люди зможуть побачити галактику ще більш детально, бо вона наближається до Чумацького Шляху. З часом Messier 90 еволюціонує в лінзоподібну галактику.

Раніше телескоп "Хаббл" зафіксував галактику під назвою ESO 174-1. Вона має форму хмаринки і межує з Чумацьким Шляхом.

Також ми писали, що науковці зробили зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино. Це вперше, коли галактика була сфотографована за допомогою чогось іншого, крім світла.