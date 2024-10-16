Телескоп "Хаббл" сделал фото галактики Messier 90, приближающейся к Земле

Галактика Messier 90. Фото: NASA

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику Messier 90, расположенную в созвездии Девы в 55 миллионах световых лет от Земли. Она одна из немногих звездных систем, приближающихся к нашей планете.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

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Внутренние области диска Messier 90 (М90) являются местами звездообразования, подсвеченными на изображении красным цветом. Плотность газа во внутреннем скоплении галактик созвездия Девы давила на M90 с эффектом сильного встречного ветра. Таким образом, созвездие лишало ее большого количества газа и создавало диффузное гало, которое видно вокруг нее.

Галактика Messier 90. Фото: NASA

Эта галактика спиральна. Ее ядро очень яркое, а диск заполнен густыми сгустками темно-красной пыли. На части диска видны вкрапления голубого цвета — они демонстрируют яркие и горячие звезды.

Первые изображения галактики Messier 90

В 2019 году впервые появилось изображение, сделанное с помощью более старой камеры. Оно имеет характерный узор лестницы из-за расположения датчиков камеры.

Теперь новые технологии позволили создать гораздо лучшее представление о галактике, ее пылевом диске, газовом гало и ярком ядре.

Фото галактики Messier 90 старой камерой. Фото: NASA

Астрономы считают, что в течение следующих миллиардов лет люди смогут увидеть галактику еще более подробно, потому что она приближается к Млечному Пути. Со временем Messier 90 эволюционирует в линзообразную галактику.

Ранее телескоп "Хаббл" зафиксировал галактику под названием ESO 174-1. Она имеет форму облака и граничит с Млечным Путем.

Также мы писали, что ученые сделали изображение Млечного Пути с помощью нейтрино. Это впервые, когда галактика была сфотографирована с помощью чего-либо иного, кроме света.