Телескоп "Хаббл" сделал фото галактики Messier 90, приближающейся к Земле

Телескоп "Хаббл" сделал фото галактики, приближающейся к Земле
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику Messier 90, расположенную в созвездии Девы в 55 миллионах световых лет от Земли. Она одна из немногих звездных систем, приближающихся к нашей планете.
Об этом сообщило Европейское космическое агентство.
"Хаббл" сделал новые снимки
Внутренние области диска Messier 90 (М90) являются местами звездообразования, подсвеченными на изображении красным цветом. Плотность газа во внутреннем скоплении галактик созвездия Девы давила на M90 с эффектом сильного встречного ветра. Таким образом, созвездие лишало ее большого количества газа и создавало диффузное гало, которое видно вокруг нее.
Эта галактика спиральна. Ее ядро очень яркое, а диск заполнен густыми сгустками темно-красной пыли. На части диска видны вкрапления голубого цвета — они демонстрируют яркие и горячие звезды.
Первые изображения галактики Messier 90
В 2019 году впервые появилось изображение, сделанное с помощью более старой камеры. Оно имеет характерный узор лестницы из-за расположения датчиков камеры.
Теперь новые технологии позволили создать гораздо лучшее представление о галактике, ее пылевом диске, газовом гало и ярком ядре.
Астрономы считают, что в течение следующих миллиардов лет люди смогут увидеть галактику еще более подробно, потому что она приближается к Млечному Пути. Со временем Messier 90 эволюционирует в линзообразную галактику.
Ранее телескоп "Хаббл" зафиксировал галактику под названием ESO 174-1. Она имеет форму облака и граничит с Млечным Путем.
Также мы писали, что ученые сделали изображение Млечного Пути с помощью нейтрино. Это впервые, когда галактика была сфотографирована с помощью чего-либо иного, кроме света.
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