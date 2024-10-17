Коли українці зможуть одночасно побачити в небі комету ATLAS і Супермісяць

Супермісяць у небі. Фото ілюстративне: EPA

У четвер, 17 жовтня, на небі одночасно з'являться Супермісяць і комета Tsuchinshan-ATLAS. Астрономи зазначають, що ATLAS є найяскравішою кометою за останні 13 років, а Супермісяць цього разу буде найближче до Землі.

Про це в середу, 16 жовтня, повідомили видання AP News.

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Супермісяць — астрономічне явище, яке виникає під час збігу повного або молодого Місяця з перигеєм (перигей — найближча до Землі точка навколоземної орбіти Місяця, — Ред.). Цього разу Супермісяць наблизиться до Землі максимально близько, на відстань близько 357 тисяч 364 кілометрів. Побачити це явище в темний час доби можна буде за умови сприятливої погоди. Спостереження краще вести одразу після заходу Сонця, коли Місяць зійде на східному горизонті. Щоб добре розгледіти Супермісяць, краще дивитися на нього з точки, що вища за обрій.

Також на небі найближчої ночі буде видно комету C/2023, вона ж — Tsuchinshan-ATLAS. Впізнати космічне тіло можна за антихвостом. Це пиловий слід, який за формою нагадує шип і відходить від верхівки комети нібито в бік Сонця. Побачити комету ATLAS можна буде впродовж ще кількох ночей, орієнтовно до 20 жовтня.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня в місті Чорноморську Одеської області спостерігали комету ATLAS. Ще раніше, наприкінці вересня, це ж космічне тіло побачили в ранковому небі жителі південної півкулі.

Також ми повідомляли, що у другій половині серпня в небі над Києвом і низкою інших населених пунктів України помітили невідомий об'єкт, який ніби розвалювався в повітрі. Імовірно, що українці бачили метеор. Це космічне тіло після потрапляння в земну атмосферу згоряє під час польоту.