Когда украинцы смогут одновременно увидеть в небе комету ATLAS и Суперлуну

Суперлуна в небе. Фото иллюстративное: EPA

В четверг, 17 октября, на небе одновременно появятся Суперлуна и комета Tsuchinshan-ATLAS. Астрономы отмечают, что ATLAS является самой яркой кометой за последние 13 лет, а Суперлуна в этот раз будет наиболее близко к Земле.

Об этом в среду, 16 октября, сообщили изданию AP News.

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Суперлуна — астрономическое явление, возникающее при совпадении полной или молодой Луны с перигеем (перигей — ближайшая к Земле точка околоземной орбиты Луны — Ред.). На этот раз Суперлуна приблизится к Земле максимально близко, на расстояние около 357 тысяч 364 километров. Увидеть это явление в темное время суток можно будет при благоприятной погоде. Наблюдение лучше вести сразу после захода Солнца, когда Луна взойдет на восточном горизонте. Чтобы хорошо разглядеть Суперлуну, лучше смотреть на нее с точки выше горизонта.

Также на небе в ближайшую ночь будет видна комета C/2023, она же — Tsuchinshan-ATLAS. Узнать космическое тело можно по антихвосту. Это пылевой след, по форме напоминающий шип и отходящий от верхушки кометы якобы в сторону Солнца. Увидеть комету ATLAS можно будет еще несколько ночей, ориентировочно до 20 октября.

Напомним, вечером 13 октября в городе Черноморске Одесской области наблюдали комету ATLAS. Еще раньше, в конце сентября, это же космическое тело увидели в утреннем небе жители южного полушария.

Также мы сообщали, что во второй половине августа в небе над Киевом и рядом других населенных пунктов Украины заметили неизвестный объект, который словно разваливался в воздухе. Вероятно, что украинцы видели метеор. Это космическое тело после попадания в земную атмосферу сгорает во время полета.