Военный показал комету Цзыцзиньшань — ATLAS в небе над Краматорском

Украинский военный показал невероятные фото кометы
Украинский военный Антон Петрусь снял в ночном небе движение кометы C/2023 A3 Tsuchinshan — ATLAS. Известно, что фотографии были сделаны в Донецкой области.
Фотографиями астрономического явления военный Антон Петрусь поделился в Facebook.
Комета Цзыцзиньшань — ATLAS над Украиной
Известно, что фото кометы были сделаны в Краматорском районе. Это подтвердила пресс-служба Краматорского городского совета.
Военный, которому удалось сделать эти невероятные фото, поделился своими размышлениями на странице Facebook.
"Если этот кусок космического льда имел бы сознание, то пролетая мимо и наблюдая за нашей планетой, был бы чрезвычайно удивлен... Люди, несмотря на свое быстротечное в космическом масштабе жизни, занимаются совершенно бессмысленными вещами — ссорятся, уничтожают природу и воюют за клочья земли и через веру в каких-то мифических персонажей", — написал фотограф-военный Антон Петрусь.
Напомним, 18 октября в небе Украины был виден огромный Супермесяц под названием "Луна Охотника". Он меняет цвет и является ближайшим Супермесяцем, который в этом году можно было наблюдать.
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