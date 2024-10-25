Военный показал комету Цзыцзиньшань — ATLAS в небе над Краматорском

Комета С/2023 А3 Tsuchinshan - ATLAS. Фото: Антон Петрусь

Украинский военный Антон Петрусь снял в ночном небе движение кометы C/2023 A3 Tsuchinshan — ATLAS. Известно, что фотографии были сделаны в Донецкой области.

Фотографиями астрономического явления военный Антон Петрусь поделился в Facebook.

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Известно, что фото кометы были сделаны в Краматорском районе. Это подтвердила пресс-служба Краматорского городского совета.

Сообщение Краматорского городского совета. Фото: скриншот

Военный, которому удалось сделать эти невероятные фото, поделился своими размышлениями на странице Facebook.

Сообщение Антона Петруся. Фото: скриншот

"Если этот кусок космического льда имел бы сознание, то пролетая мимо и наблюдая за нашей планетой, был бы чрезвычайно удивлен... Люди, несмотря на свое быстротечное в космическом масштабе жизни, занимаются совершенно бессмысленными вещами — ссорятся, уничтожают природу и воюют за клочья земли и через веру в каких-то мифических персонажей", — написал фотограф-военный Антон Петрусь.

Комета в небе в Донецкой области Фото: Антон Петрусь

Напомним, 18 октября в небе Украины был виден огромный Супермесяц под названием "Луна Охотника". Он меняет цвет и является ближайшим Супермесяцем, который в этом году можно было наблюдать.

Ранее Новини.LIVE писали, что космический телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику Messier 90, расположенную в созвездии Девы в 55 миллионах световых лет от Земли.