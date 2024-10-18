Над Україною можна спостерігати Супермісяць

Супермісяць над Києвом. Фото: Новини.LIVE

Зараз у небі України можна милуватись величезним Супермісяцем під назвою "Місяць Мисливця". Він міняє колір та є найближчим Супермісяцем, який в цьому році можна буде спостерігати.

Про це повідомляє науковий портал Live Science.

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Іноді через зміни в атмосфері Супермісяць може міняти колір. Фото: Новини.LIVE

"Місця Мисливця" так добре видно і він такий величезний, тому що знаходиться на відстані 357 364 кілометри від Землі. Супермісяць здається приблизно на 30% яскравішим і майже на 15% більшим за повний місяць у його найвіддаленішій точці від Землі.

Свою назву "Місяць Мисливця" отримав через те, що з його сходом мисливці готувалися до майбутньої зими. Ця назва має англосаксонське походження.

"Місяць Мисливця" також буде першим повним місяцем осені цього року. Наступний повний місяць зійде 15 листопада. Він відомий як "Бобровий Місяць", "Морозний Місяць" і "Крижаний Місяць" і це буде останній Супермісяць 2024 року.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня в місті Чорноморську Одеської області спостерігали комету ATLAS. Ще раніше, наприкінці вересня, це ж космічне тіло побачили в ранковому небі жителі південної півкулі.

Також ми повідомляли, що у другій половині серпня в небі над Києвом і низкою інших населених пунктів України помітили невідомий об'єкт, який ніби розвалювався в повітрі. Імовірно, що українці бачили метеор. Це космічне тіло після потрапляння в земну атмосферу згоряє під час польоту.