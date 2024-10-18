Над Украиной можно наблюдать Суперлуну

Суперлуна над Киевом. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в небе Украины можно любоваться огромной Суперлуной под названием "Луна Охотника". Она меняет цвет и является самой ближайшей Суперлуной, которую в этом году можно будет наблюдать.

Об этом сообщает научный портал Live Science.

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Иногда из-за изменений в атмосфере супермесяц может менять цвет. Фото: Новини.LIVE

"Места Охотника" так хорошо виден и он так огромен, потому что находится в 357 364 километрах от Земли. Супермесяц кажется примерно на 30% ярче и почти на 15% больше полнолуния в его самой отдаленной точке от Земли.

Свое название "Луна Охотника" получила из-за того, что с ее восходом охотники готовились к предстоящей зиме. Это название имеет англосаксонское происхождение.

"Луна Охотника" также будет первым полнолунием осени этого года. Следующее полнолуние ожидается 15 ноября. Оно известно как "Бобровая Луна", "Морозная Луна" и "Ледяная Луна" и это будет последняя Суперлуна 2024 года.

Напомним, вечером 13 октября в городе Черноморске Одесской области наблюдали комету ATLAS. Еще раньше, в конце сентября, это же космическое тело увидели в утреннем небе жители южного полушария.

Также мы сообщали, что во второй половине августа в небе над Киевом и рядом других населенных пунктов Украины был замечен неизвестный объект, который словно разваливался в воздухе. Вероятно, что украинцы видели метеор. Это космическое тело после попадания в земную атмосферу сгорает во время полета.