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Українські полярники знайшли перше в 2024 році яйце пінгвіна

5 листопада 2024 02:43
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Полярники показали перше яйце пінгвінів у 2024 році
Знайдене яйце пінгвіна. Фото: Світозар Давиденко
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Біля станції "Академік Вернадський" полярники знайшли перше яйце пінгвіна за цей рік. Це означає, що вже трохи більш, ніж через місяць, з'являться нові пташенята.

Про це у понеділок, 4 листопада, повідомляє Національний антарктичний науковий центр на сторінці у Facebook.

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Що відомо

У дописі вказано, що такий "подарунок" знайшов біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко. Частина його роботи полягає саме у моніторингу успішності розмноження пінгвінів.

"За терміном я вже розумів, що то-от має з'явитися перше яйце. Тож цілеспрямовано проводив пошук і перевіряв гнізда, адже нам дуже важливо зафіксувати точну дату. За нею ми можемо відстежувати, чи є якісь зміни за роками і як це залежить від зовнішніх умов, зокрема зміни клімату", — розповів науковець.

Крім того, Світозар поділився лайфхаком, як швидко виявити гніздо з яйцем.

"У період гніздування, коли біологи роблять обхід і наближаюся до гнізд, то пінгвіни зазвичай відходять. Якщо ж пінгвін поводиться навпаки — у разі наближення вченого лишається на гнізді й міцно до нього притискається, то там уже точно є яйце", — пояснив він.

У Національному антарктичному науковому центрі нагадали, що на острові Галіндез, де розташована станція "Вернадський", у переважній більшості гніздують субантарктичні пінгвіни. Зазвичай вони зносять два яйця, рідше - три, причому це відбувається не одночасно. Самці та самиці висаджують їх почерзі.

Також у пості зазначили, що наразі на острові залишається багато снігу, тому не всі гнізда пінгвінів ще оформлені. Проте ті, що розташовані на височинах, вже придатні до висиджування яєць.

"Перше з них якраз і з’явилося в такому гнізді — на скелі біля ДНЧ-будиночка. Це лабораторія, в якій наші вчені здійснюють безперервний прийом радіочастот для дослідження геокосмосу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на острів Галіндез в середині жовтня 2024 року. Цьому сприяв початок весни, внаслідок чого море звільняється від льоду. Це у свою чергу впливає на повернення тисяч субантарктичних пінгвінів.

Також ми повідомляли, що за останні 35-40 років рослинний покрив в Антарктиді збільшився приблизно у десять разів. Це пов'язано з кліматичними змінами, зокрема з глобальним потеплінням.

Україна Антарктида тварини вчені Станція Академік Вернадський

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