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На "Академіку Вернадському" зафіксували найвищу швидкість вітру з 1947 року

24 вересня 2024 16:38
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На "Вернадському" зафіксували рекордну швидкість вітру — 42,5 м/с, або ж 153 км/год
Станція "Академік Вернадський". Фото: DOU
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" було зафіксовано новий погодний рекорд: вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год. Зазначається, що це найбільший показник за всю історію спостережень, тобто з 1947 року.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі у вівторок, 24 вересня.

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Два дні тому на станції "Академік Вернадский" зафіксували рекордну швидкість вітру — 42,5 м/с, або ж 153 км/год.

Дослідники повідомляють, що за шкалою Бофорта таку швидкість відносять до найвищих 12 балів та визначають як ураган. Простіше кажучи, то вітер біля станції розігнався, немов швидкісний потяг.

"Такий "сюрприз" дістався нічному черговому, механіку 29-ї УАЕ Віталію Камінському. Тож він розбудив колег, щоб міцніше прив'язати всі човни. Цей момент — на відео", — говориться у повідомленні.

Внаслідок цього інциденту на "Вернадському" обійшлося без особливих руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що українські полярники помітили над станцією "Академік Вернадський" зоряне небо. Для цього регіону Антарктики таке явище — рідкість, адже там зазвичай хмарно. 

Також на станцію "Академік Вернадський" до українських полярників завітав імператорський пінгвін. Птаха не заходили до станції вже чотири роки.

рекорд Антарктида Україна Станція Академік Вернадський вітер

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