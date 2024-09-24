На "Вернадском" зафиксировали рекордную скорость ветра — 42,5 м/с, или 153 км/ч

Станция "Академик Вернадский". Фото: DOU

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" был зафиксирован новый погодный рекорд: ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с или 153 км/ч. Отмечается, что это самый большой показатель за всю историю наблюдений, то есть с 1947 года.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре во вторник, 24 сентября.

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Два дня назад на станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордную скорость ветра — 42,5 м/с, или 153 км/ч.

Исследователи сообщают, что по шкале Бофорта такая скорость относится к наивысшим 12 баллам и определяется как ураган. Проще говоря, ветер у станции разогнался, словно скоростной поезд.

"Такой "сюрприз" достался ночному дежурному, механику 29 УАЭ Виталию Каминскому. Поэтому он разбудил коллег, чтобы крепче привязать все лодки. Этот момент — на видео", — говорится в сообщении.

В результате этого инцидента на "Вернадском" обошлось без особых разрушений.

Ранее мы сообщали, что украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо. Для этого региона Антарктики такое явление редкость, ведь там обычно облачно.

Также станцию "Академик Вернадский" украинских полярников посетил императорский пингвин. Птицы не заходили на станцию уже четыре года.