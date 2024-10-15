На станції "Академік Вернадський" зафіксували велике повернення пінгвінів

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Національний антарктичний науковий центр повідомляє про початок весни в Антарктиці, коли навколо острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", море звільняється від льоду. Це сприяє поверненню тисяч субантарктичних пінгвінів, які вже почали займати найкращі місця для гніздування.

Про це центр повідомив у вівторок, 15 жовтня.

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Повернення пінгвінів на острів в Антарктиці

Біолог Світозар Давиденко, що входить до складу 29-ї Української антарктичної експедиції, зафіксував на острові понад 3,5 тисячі пінгвінів, і їхня кількість продовжує зростати.

Станція "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

"Деякі скелі, що гарно підходять для побудови гнізд, вже визирають з-під снігу, тому пінгвіни активно ділять між собою такі ділянки", — заявив вчений.

Пінгвін. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Період гніздування розпочнеться приблизно в кінці жовтня — на початку листопада, залежно від погодних умов. Як відомо, субантарктичні пінгвіни будують свої гнізда з камінців, віддаючи перевагу підвищеним місцям.

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Науковці пообіцяли згодом оприлюднити інформацію про кількість пінгвінів на острові та коли з’являться перші яйця та малюки.

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр/Олександр Мацібура та Анна Соіна

Раніше ми повідомляли, що українські полярники помітили над станцією "Академік Вернадський" зоряне небо. Для цього регіону Антарктики таке явище — рідкість, адже там зазвичай хмарно.

Також на станцію "Академік Вернадський" до українських полярників завітав імператорський пінгвін. Птахи не заходили до станції вже чотири роки.