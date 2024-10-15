На станции "Академик Вернадский" зафиксировали большой возврат пингвинов

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Национальный антарктический научный центр сообщает о начале весны в Антарктике, когда вокруг острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", море освобождается от льда. Это способствует возвращению тысяч субантарктических пингвинов, которые уже начали занимать самые лучшие места для гнездования.

Об этом сообщил центр во вторник, 15 октября.

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Биолог Светозар Давиденко, входящий в состав 29-й Украинской антарктической экспедиции, зафиксировал на острове более 3,5 тысячи пингвинов, и их количество продолжает расти.

Станция "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

"Некоторые красиво подходящие для построения гнезд скалы уже выглядывают из-под снега, поэтому пингвины активно делят между собой такие участки", — заявил ученый.

Пингвин. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Период гнездования начнется примерно в конце октября – начале ноября в зависимости от погодных условий. Как известно, субантарктические пингвины строят свои гнезда из камней, предпочитая повышенные места.

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Ученые пообещали впоследствии обнародовать информацию о количестве пингвинов на острове и когда появятся первые яйца и дети.

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Пингвины. Фото: Национальный антарктический научный центр/Александр Мацибура и Анна Соина

Ранее мы сообщали, что украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо. Для этого региона Антарктики такое явление редкость, ведь там обычно облачно.

Также станцию "Академик Вернадский" украинских полярников посетил императорский пингвин. Птицы не заходили на станцию уже четыре года.