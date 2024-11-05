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Украинские полярники нашли первое в 2024 году яйцо пингвина

5 ноября 2024 02:43
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Полярники показали первое яйцо пингвинов в 2024 году
Яйцо пингвина, которое нашли. Фото: Светозар Давыденко
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Около станции "Академик Вернадский" полярники нашли первое яйцо пингвина за этот год. Это означает, что уже чуть больше, чем через месяц, появятся новые птенцы.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Национальный антарктический научный центр на странице Facebook.

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Что известно

В сообщении указано, что такой "подарок" нашел биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко. Часть его работы состоит именно в мониторинге успешности размножения пингвинов.

"По сроку я уже понимал, что вот-вот должно появиться первое яйцо. Поэтому целенаправленно проводил поиск и проверял гнезда, ведь нам очень важно зафиксировать точную дату. За ней мы можем отслеживать, есть ли какие-то изменения по годам и как это зависит от внешних условий, в частности, изменения климата", — рассказал ученый.

Кроме того, Светозар поделился лайфхаком, как быстро обнаружить гнездо с яйцом.

"В период гнездования, когда биологи совершают обход и приближаюсь к гнездам, то пингвины обычно отходят. Если же пингвин ведет себя наоборот — в случае приближения ученого остается на гнезде и крепко к нему прижимается, то там уже точно есть яйцо", — пояснил он.

В Национальном антарктическом научном центре напомнили, что на острове Галиндез, где расположена станция "Вернадский", в подавляющем большинстве гнездятся субантарктические пингвины. Обычно они сносят два яйца, реже — три, причем это происходит не одновременно. Самцы и самки высаживают поочередно.

Также в посте отметили, что на острове остается много снега, поэтому не все гнезда пингвинов еще оформлены. Однако те, что расположены на возвышенностях, уже пригодны к высиживанию яиц.

"Первое из них как раз и появилось в таком гнезде — на скале у ДНЧ-домика. Это лаборатория, в которой наши ученые осуществляют непрерывный прием радиочастот для исследования геокосмоса", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские ученые сообщили о возвращении пингвинов на остров Галиндез в середине октября 2024 года. Этому способствовало начало весны, вследствие чего море освобождается от льда. Это, в свою очередь, влияет на возвращение тысяч субантарктических пингвинов.

Также мы сообщали, что за последние 35-40 лет растительный покров в Антарктиде увеличился примерно в десять раз. Это связано с климатическими изменениями, в частности, с глобальным потеплением.

Украина Антарктида животные ученые Станция Академик Вернадский

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