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Кількість рослинності в Антарктиді зросла вдесятеро — яка причина

5 жовтня 2024 16:49
Карина Приходько - Редактор
Антарктида стрімко зеленіє — вчені б'ють на сполох
Рослинний покрив в Антарктиді. Фото: Dan Charman/PA
Карина Приходько - Редактор

За останні 35-40 років рослинний покрив в Антарктиді збільшився близько у десять разів. Це пов'язано з кліматичними змінами, зокрема з глобальним потеплінням.

Про це повідомляє The Guardian.

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Посилаючись на дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, видання зазначило, що у 1986 році площа зеленого покриву в Антарктиді сягала менш ніж 1 км², але станом на 2021 рік ця площа досягла 12 км². Водночас загальна площа материка становить 500 тисяч квадратних кілометрів.

"В антарктичному ландшафті все ще майже повністю переважають сніг, лід і скелі, і лише невелика частина колонізована рослинним світом. Але ця крихітна частка різко зросла, показуючи, що навіть ця величезна та ізольована пустеля зазнає впливу кліматичних змін, спричинених людиною", — сказав один із учасників дослідження, доктор Томас Роланд. 

За словами вчених, поки що йдеться переважно про мохи, які здатні виживати у найсуворіших умовах на Землі. Але темпи його розповсюдження в цьому регіоні різко прискорилися в останні роки. Вчені пов’язують це із початком помітного зменшення площі морського льоду навколо крижаного континенту.

збільшення рослинності в Антарктиді
Рослинний покрив в Антарктиді. Фото: Matt Amesbury

Також науковці прогнозують, що озеленення Антарктиди, ймовірно, продовжуватиметься в міру потепління клімату, адже континент нагрівається швидше, ніж інша частина планети. За їхніми даними, зовсім скоро тут можуть прижитися й інші види рослин. Зрештою на Антарктичному півострові може сформуватися шар ґрунту, який створить потенціал для закріплення інвазивних видів. 

"Протягом останніх 60 років в Антарктиді спостерігалося значне підвищення температури, причому темпи потепління були найвищими в регіонах Західної Антарктики та Антарктичного півострова і відбувалися набагато швидше, ніж середнє глобальне потепління", — йдеться в дослідженні.

Крім того, фахівці пояснюють, що в Антарктиді здебільшого бідний ґрунт або зовсім відсутній, але зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить формування ґрунту.

"Це підвищує ризик прибуття немісцевих та інвазивних видів, які, можливо, переносять екотуристи, вчені чи інші відвідувачі континенту", — додав учасник дослідження, доктор Оллі Бартлетт. 

Нагадаємо, нещодавно вчені також повідомили, що літо 2024 року було одним із найспекотніших за всю історію. Такі кліматичні зміни спричинило глобальне потепління. 

Крім того, 2023 року в Антарктиді полярники зафіксували аномалію, яка їх стривожила, а саме мінімальну кількість льоду.

Антарктида рослини вчені Глобальне потепління мох

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