Антарктида стремительно зеленеет — ученые бьют тревогу

Растительный покров в Антарктиде. Фото: Dan Charman/PA

За последние 35-40 лет растительный покров в Антарктиде увеличился в почти десять раз. Это связано с климатическими изменениями, в частности, с глобальным потеплением.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что не так с озеленением Антарктиды

Ссылаясь на исследование, опубликованное в Nature Geoscience, издание отметило, что в 1986 году площадь зеленого покрова в Антарктиде достигала менее 1 км², но к 2021 году эта площадь достигла 12 км². В то же время общая площадь материка составляет 500 тысяч квадратных километров.

"В антарктическом ландшафте все еще почти полностью преобладают снег, лед и скалы, и лишь небольшая часть колонизирована растительным миром. Но эта крошечная доля резко возросла, показывая, что даже эта огромная и изолированная пустыня испытывает влияние климатических изменений, вызванных человеком", — сказал один из участников исследования доктор Томас Роланд.

По словам ученых, пока речь идет преимущественно о мхах, способных выживать в самых строгих условиях на Земле. Но темпы его распространения в этом регионе резко ускорились в последние годы. Ученые связывают это с началом заметного уменьшения площади морского льда вокруг ледяного континента.

Растительный покров в Антарктиде. Фото: Matt Amesbury

Также ученые прогнозируют, что озеленение Антарктиды, вероятно, будет продолжаться по мере потепления климата, ведь континент нагревается быстрее остальной части планеты. По их данным, совсем скоро здесь могут прижиться и другие виды растений. В конце концов, на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.

"В последние 60 лет в Антарктиде наблюдалось значительное повышение температуры, причем темпы потепления были самыми высокими в регионах Западной Антарктики и Антарктического полуострова и происходили гораздо быстрее, чем среднее глобальное потепление", — говорится в исследовании.

Кроме того, специалисты объясняют, что в Антарктиде большей частью бедная почва или вовсе отсутствует, но рост растительной жизни добавит органических веществ и облегчит формирование почвы.

"Это повышает риск прибытия неместных и инвазивных видов, которые, возможно, переносят экотуристы, ученые или другие посетители континента", — добавил участник исследования доктор Олли Бартлетт.

Напомним, недавно ученые также сообщили, что лето 2024 было одним из самых жарких за всю историю. Подобные климатические изменения вызвало глобальное потепление.

Кроме того, в 2023 году в Антарктиде полярники зафиксировали тревожащую их аномалию, а именно минимальное количество льда.