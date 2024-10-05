Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Количество растительности в Антарктиде выросло в десять раз — какая причина arrow

Количество растительности в Антарктиде выросло в десять раз — какая причина

5 октября 2024 16:49
Карина Приходько - Редактор
Антарктида стремительно зеленеет — ученые бьют тревогу
Растительный покров в Антарктиде. Фото: Dan Charman/PA
Карина Приходько - Редактор

За последние 35-40 лет растительный покров в Антарктиде увеличился в почти десять раз. Это связано с климатическими изменениями, в частности, с глобальным потеплением.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Что не так с озеленением Антарктиды

Ссылаясь на исследование, опубликованное в Nature Geoscience, издание отметило, что в 1986 году площадь зеленого покрова в Антарктиде достигала менее 1 км², но к 2021 году эта площадь достигла 12 км². В то же время общая площадь материка составляет 500 тысяч квадратных километров.

"В антарктическом ландшафте все еще почти полностью преобладают снег, лед и скалы, и лишь небольшая часть колонизирована растительным миром. Но эта крошечная доля резко возросла, показывая, что даже эта огромная и изолированная пустыня испытывает влияние климатических изменений, вызванных человеком", — сказал один из участников исследования доктор Томас Роланд.

По словам ученых, пока речь идет преимущественно о мхах, способных выживать в самых строгих условиях на Земле. Но темпы его распространения в этом регионе резко ускорились в последние годы. Ученые связывают это с началом заметного уменьшения площади морского льда вокруг ледяного континента.

увеличение растительности в Антарктиде
Растительный покров в Антарктиде. Фото: Matt Amesbury

Также ученые прогнозируют, что озеленение Антарктиды, вероятно, будет продолжаться по мере потепления климата, ведь континент нагревается быстрее остальной части планеты. По их данным, совсем скоро здесь могут прижиться и другие виды растений. В конце концов, на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.

"В последние 60 лет в Антарктиде наблюдалось значительное повышение температуры, причем темпы потепления были самыми высокими в регионах Западной Антарктики и Антарктического полуострова и происходили гораздо быстрее, чем среднее глобальное потепление", — говорится в исследовании.

Кроме того, специалисты объясняют, что в Антарктиде большей частью бедная почва или вовсе отсутствует, но рост растительной жизни добавит органических веществ и облегчит формирование почвы.

"Это повышает риск прибытия неместных и инвазивных видов, которые, возможно, переносят экотуристы, ученые или другие посетители континента", — добавил участник исследования доктор Олли Бартлетт.

Напомним, недавно ученые также сообщили, что лето 2024 было одним из самых жарких за всю историю. Подобные климатические изменения вызвало глобальное потепление.

Кроме того, в 2023 году в Антарктиде полярники зафиксировали тревожащую их аномалию, а именно минимальное количество льда.

Антарктида растения ученые Глобальное потепление мох

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:30 В Харьковской области лесник устраивал гулянья для оккупантов — что решил суд

17:16 В Киеве завтра резко испортится погода — синоптики предупредили об опасности

17:15 Пробки на границах — водителям придется задержаться на трассе Одесса-Рени

17:11 Зеленский и Сырский посетили бойцов 82 бригады на фронте — видео

16:49 Количество растительности в Антарктиде выросло в десять раз — какая причина

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

16:48 Надвигается непогода — синоптики предупреждают о грозах в Одессе

16:40 В Сумах массово проверяют авто и документы граждан — в СБУ объяснили причины

16:36 Во Львове пес напал на прохожего — как суд наказал владелицу

16:16 Пограничники ударили по местам сосредоточения российской пехоты — видео

16:15 Силовая мобилизация в Одессе — как действовать водителям при незаконных действиях ТЦК

17:30 В Харьковской области лесник устраивал гулянья для оккупантов — что решил суд

17:16 В Киеве завтра резко испортится погода — синоптики предупредили об опасности

17:15 Пробки на границах — водителям придется задержаться на трассе Одесса-Рени

17:11 Зеленский и Сырский посетили бойцов 82 бригады на фронте — видео

16:49 Количество растительности в Антарктиде выросло в десять раз — какая причина

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

16:48 Надвигается непогода — синоптики предупреждают о грозах в Одессе

16:40 В Сумах массово проверяют авто и документы граждан — в СБУ объяснили причины

16:36 Во Львове пес напал на прохожего — как суд наказал владелицу

16:16 Пограничники ударили по местам сосредоточения российской пехоты — видео

16:15 Силовая мобилизация в Одессе — как действовать водителям при незаконных действиях ТЦК

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке