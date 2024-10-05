Антарктида стремительно зеленеет — ученые бьют тревогу

Количество растительности в Антарктиде выросло в десять раз — какая причина
За последние 35-40 лет растительный покров в Антарктиде увеличился в почти десять раз. Это связано с климатическими изменениями, в частности, с глобальным потеплением.
Об этом сообщает The Guardian.
Что не так с озеленением Антарктиды
Ссылаясь на исследование, опубликованное в Nature Geoscience, издание отметило, что в 1986 году площадь зеленого покрова в Антарктиде достигала менее 1 км², но к 2021 году эта площадь достигла 12 км². В то же время общая площадь материка составляет 500 тысяч квадратных километров.
"В антарктическом ландшафте все еще почти полностью преобладают снег, лед и скалы, и лишь небольшая часть колонизирована растительным миром. Но эта крошечная доля резко возросла, показывая, что даже эта огромная и изолированная пустыня испытывает влияние климатических изменений, вызванных человеком", — сказал один из участников исследования доктор Томас Роланд.
По словам ученых, пока речь идет преимущественно о мхах, способных выживать в самых строгих условиях на Земле. Но темпы его распространения в этом регионе резко ускорились в последние годы. Ученые связывают это с началом заметного уменьшения площади морского льда вокруг ледяного континента.
Также ученые прогнозируют, что озеленение Антарктиды, вероятно, будет продолжаться по мере потепления климата, ведь континент нагревается быстрее остальной части планеты. По их данным, совсем скоро здесь могут прижиться и другие виды растений. В конце концов, на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.
"В последние 60 лет в Антарктиде наблюдалось значительное повышение температуры, причем темпы потепления были самыми высокими в регионах Западной Антарктики и Антарктического полуострова и происходили гораздо быстрее, чем среднее глобальное потепление", — говорится в исследовании.
Кроме того, специалисты объясняют, что в Антарктиде большей частью бедная почва или вовсе отсутствует, но рост растительной жизни добавит органических веществ и облегчит формирование почвы.
"Это повышает риск прибытия неместных и инвазивных видов, которые, возможно, переносят экотуристы, ученые или другие посетители континента", — добавил участник исследования доктор Олли Бартлетт.
Напомним, недавно ученые также сообщили, что лето 2024 было одним из самых жарких за всю историю. Подобные климатические изменения вызвало глобальное потепление.
Кроме того, в 2023 году в Антарктиде полярники зафиксировали тревожащую их аномалию, а именно минимальное количество льда.
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