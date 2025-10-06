Відео
Українські оборонні компанії відкриють виробництва у Данії

Українські оборонні компанії відкриють виробництва у Данії

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 21:23
Україна відкриє у Данії спільні оборонні виробництва — меморандум
Троельс Лунд Поульсен, Денис Шмигаль та Мортен Бьодсков. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна та Данія домовилися про відкриття спільних оборонних виробництв, які фінансуватимуться за підтримки Європейського Союзу. Відповідний меморандум підписали міністр оборони України Денис Шмигаль і його данські колеги під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3.

Про це очільник Міністерства оборони повідомив у Telegram у понеділок, 6 жовтня.

Українські оборонні компанії розмістять спільні виробництва на території Данії

Під час зустрічі Денис Шмигаль спільно з датським міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортеном Бьодсковом та міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном підписали меморандум про співпрацю в області оборони.

Цей документ передбачає не лише розвиток виробництва, а й обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.

"Підписання Меморандуму — це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав. Під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України. У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина надасть Україні інженерну та протимінну допомогу. Крім того, країна вже розглядає наступний пакет підтримки.

А також ми повідомляли, що Україна долучиться до проєкту "Стіна дронів", який передбачає захист Європи від російських безпілотників.

Денис Шмигаль Данія Україна виробництво зброї меморандум
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
