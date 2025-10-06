Відео
Головна Новини дня Словаччина готує 14 пакет підтримки для України — що він включає

Словаччина готує 14 пакет підтримки для України — що він включає

Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:22
Словаччина надасть новий пакет допомоги Україні — що він включає
Роберт Калиняк і Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Словаччина оголосила про підготовку нового, 14-го пакету підтримки для України. Відповідний меморандум підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк в Києві під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3.

Про це очільник Міноборони повідомив у понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:

Словаччина надасть інженерну та протимінну допомогу Україні

Роберт Калиняк рід час зустрічі оголосив про підготовку 14-го пакету допомоги для України, який передбачає надання інженерної та протимінної підтримки.

Словаччина передасть Україні техніку для розмінування
Зустріч Дениса Шмигаля та Роберта Калиняка. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Словаччина передасть Україні інженерну та будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

Калиняк також додав, що високо оцінив темпи розвитку українського оборонного виробництва, назвавши спроможність виготовляти 40 САУ "Богдана" на місяць "галактичною цифрою".

Словаччина надасть допомогу Україні
Міністри оборони Словаччини і України підписали меморандум. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Денис Шмигаль подякував колезі за підтримку України, а також повідомив, що Словаччина вже обмірковує наступний пакет допомоги.

"Під час зустрічі подякував своєму словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру. Окремо подякував за пакети допомоги, які вже надала Словаччина. Країна працює над новим, п'ятнадцятим пакетом підтримки. Обговорили також перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями", — написав міністр оборони.

Україні і Словаччина підписали меморандум
Роберт Калиняк та Денис Шмигаль після підписання меморандуму. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Нагадаємо, до України з першим офіційним візитом прибула нова прем'єр-міністрека Литви.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розширює ракетну програму.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
