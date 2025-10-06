Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Словакия готовит 14 пакет поддержки для Украины — что он включает

Словакия готовит 14 пакет поддержки для Украины — что он включает

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 19:22
Словакия предоставит новый пакет помощи Украине — что он включает
Роберт Калиняк и Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Словакия объявила о подготовке нового, 14-го пакета поддержки для Украины. Соответствующий меморандум подписали министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Словакии Роберт Калиняк в Киеве во время Международного форума оборонных индустрий DFNC3.

Об этом глава Минобороны сообщил в понедельник, 6 октября.

Реклама
Читайте также:

Словакия предоставит инженерную и противоминную помощь Украине

Роберт Калиняк род время встречи объявил о подготовке 14-го пакета помощи для Украины, который предусматривает предоставление инженерной и противоминной поддержки.

Словаччина передасть Україні техніку для розмінування
Встреча Дениса Шмыгаля и Роберта Калиняка. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Словакия передаст Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.

Калиняк также добавил, что высоко оценил темпы развития украинского оборонного производства, назвав способность производить 40 САУ "Богдана" в месяц "галактической цифрой".

Словаччина надасть допомогу Україні
Министры обороны Словакии и Украины подписали меморандум. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Денис Шмыгаль поблагодарил коллегу за поддержку Украины, а также сообщил, что Словакия уже обдумывает следующий пакет помощи.

"Во время встречи поблагодарил своего словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев. Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, длительного мира. Отдельно поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки. Обсудили также перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями", — написал министр обороны.

Україні і Словаччина підписали меморандум
Роберт Калиняк и Денис Шмыгаль после подписания меморандума. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Напомним, в Украину с первым официальным визитом прибыла новая премьер-министр Литвы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина расширяет ракетную программу.

Денис Шмыгаль Словакия Украина помощь война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации