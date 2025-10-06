Словакия предоставит новый пакет помощи Украине — что он включает

Словакия готовит 14 пакет поддержки для Украины — что он включает
Словакия объявила о подготовке нового, 14-го пакета поддержки для Украины. Соответствующий меморандум подписали министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Словакии Роберт Калиняк в Киеве во время Международного форума оборонных индустрий DFNC3.
Об этом глава Минобороны сообщил в понедельник, 6 октября.
Словакия предоставит инженерную и противоминную помощь Украине
Роберт Калиняк род время встречи объявил о подготовке 14-го пакета помощи для Украины, который предусматривает предоставление инженерной и противоминной поддержки.
Словакия передаст Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.
Калиняк также добавил, что высоко оценил темпы развития украинского оборонного производства, назвав способность производить 40 САУ "Богдана" в месяц "галактической цифрой".
Денис Шмыгаль поблагодарил коллегу за поддержку Украины, а также сообщил, что Словакия уже обдумывает следующий пакет помощи.
"Во время встречи поблагодарил своего словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев. Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, длительного мира. Отдельно поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки. Обсудили также перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями", — написал министр обороны.
