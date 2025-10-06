Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинские оборонные компании откроют производства в Дании

Украинские оборонные компании откроют производства в Дании

Ua en ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:23
Украина откроет в Дании совместные оборонные производства - меморандум
Троэльс Лунд Поульсен, Денис Шмыгаль и Мортен Бёдсков. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина и Дания договорились об открытии совместных оборонных производств, которые будут финансироваться при поддержке Европейского Союза. Соответствующий меморандум подписали министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его датские коллеги во время Международного форума оборонных индустрий DFNC3.

Об этом глава Министерства обороны сообщил в Telegram в понедельник, 6 октября.

Реклама
Читайте также:

Украинские оборонные компании разместят совместные производства на территории Дании

Во время встречи Денис Шмыгаль совместно с датским министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном, министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортеном Бьодсковом и министром иностранных дел Ларсом Лёке Расмуссеном подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны.

Этот документ предусматривает не только развитие производства, но и обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов.

"Подписание Меморандума — это большой шаг к формированию новой системы безопасности в Европе и усиление возможностей оборонно-промышленных комплексов наших государств. Во время войны произведенная совместно продукция поддержит Силы обороны Украины. В долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности также усилят обороноспособность наших союзников", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия предоставит Украине инженерную и противоминную помощь. Кроме того, страна уже рассматривает следующий пакет поддержки.

А также мы сообщали, что Украина присоединится к проекту "Стена дронов", который предусматривает защиту Европы от российских беспилотников.

Денис Шмыгаль Дания Украина производство оружия меморандум
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации