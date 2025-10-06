Украина откроет в Дании совместные оборонные производства - меморандум

Троэльс Лунд Поульсен, Денис Шмыгаль и Мортен Бёдсков. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина и Дания договорились об открытии совместных оборонных производств, которые будут финансироваться при поддержке Европейского Союза. Соответствующий меморандум подписали министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его датские коллеги во время Международного форума оборонных индустрий DFNC3.

Об этом глава Министерства обороны сообщил в Telegram в понедельник, 6 октября.

Украинские оборонные компании разместят совместные производства на территории Дании

Во время встречи Денис Шмыгаль совместно с датским министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном, министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортеном Бьодсковом и министром иностранных дел Ларсом Лёке Расмуссеном подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны.

Этот документ предусматривает не только развитие производства, но и обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов.

"Подписание Меморандума — это большой шаг к формированию новой системы безопасности в Европе и усиление возможностей оборонно-промышленных комплексов наших государств. Во время войны произведенная совместно продукция поддержит Силы обороны Украины. В долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности также усилят обороноспособность наших союзников", — отметил Шмыгаль.

