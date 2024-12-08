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"Українське Різдво" від Капели бандуристів Північної Америки

8 грудня 2024 13:26
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Українська капела бандуристів дала кілька концертів у США
Концерт Капели бандуристів Північної Америки. Фото: Новини.LIVE
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Українська капела бандуристів Північної Америки розпочала різдвяний період у Сполучених Штатах Америки. Протягом кількох днів музиканти колядували в офісах Конгресу та провели два концерти для громади у Вашингтоні та Філадельфії.

Кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук побувала на концерті у Філадельфії. Як це відбувалося — читайте в нашому репортажі.

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На День святого Миколая у Філадельфії відбувся перший із двох концертів бандуристів для громади. Музиканти зібрали аншлаг, і бандура тут звучала потужно. 

"Це чудово! Музика — це великий дар, мова нашої душі! Мені дуже подобається, я відчуваю емоції, які вони передають, коли співають", — розповіла відвідувачка концерту Наталія.

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Концерт. Фото: Новини.LIVE

Ще одна гостя завітала на концерт, бо особисто знає багатьох учасників капели і давно хотіла їх почути. У Філадельфії вона вперше насолодилася їхньою музикою.

"Мені тут дуже подобається. Те, що відбувається, на дуже високому рівні. А ще я раніше не чула маестро Махлая як диригента, і мені це дуже і дуже сподобалося!" — поділилася Наталка Павловська.

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Концерт. Фото: Новини.LIVE

У першій частині 90-хвилинного концерту Українська капела бандуристів Північної Америки виконала всесвітньо відомого "Щедрика" і колядку про українських воїнів, після якої хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників України. У другій частині, після перерви, прозвучали "Нова радість стала" та гуцульська коляда "Славеніє".

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Концерт. Фото: Новини.LIVE
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Концерт. Фото: Новини.LIVE

"Наш основний меседж, який ми несемо, — це "Все буде Україна!" і "Україна живе!". Її неможливо знищити, навіть якщо цього хочуть інші. Інший важливий меседж — це те, що наша капела існує вже 106 років. Її могли знищити, але, попри всі випробування, ми зберегли наші українські традиції. Навіть в еміграції, коли капела приїхала сюди в 1949 році, легко було загубитися чи асимілюватися, але ми зберегли нашу ідентичність. Сьогодні на концерті ми бачили п’ятьох молодих хлопців, які ще 12 років тому не грали, а тепер грають на бандурі. Це доказ того, що Україна живе. Це і є наш меседж",  — розповів керівник та диригент Олег Махлай.

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Диригент. Фото: Новини.LIVE

Бандуристи зібрали різну публіку, яка щиро ділилася враженнями під час антракту та після концерту. Відвідувачі відзначали талант музикантів і теплу атмосферу.

"Це фантастична подія. Приємно, що є такі заходи, які об’єднують громаду. Чудово бачити справжню українську товариськість між хористами і всіма людьми, які зібралися. Це неймовірно. Я прийшов підтримати виконавців, адже у Філадельфії їх не було вже давно", — зазначив глядач Том Максимюк.

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Концерт. Фото: Новини.LIVE
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Концерт. Фото: Новини.LIVE

Уже 106 років Українська капела бандуристів Північної Америки виконує свою головну місію: показувати світові бандуру через пісню, що розповідає про українську культуру та історію, відкриваючи її для всього світу.

Нагадаємо, 23 листопада у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору.

А 19 листопада у Філадельфії відбулася акція до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Українська громада розгорнула один із найбільших прапорів у центрі міста.

США концерт музика Україна Різдво

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