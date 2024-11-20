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Тисяча днів війни РФ проти України — у США провели низку подій

20 листопада 2024 10:16
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Слухання в Конгресі, інсталяція на Таймс Сквер та акції — події у США до 1000 днів війни в Україні
Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Слухання Гельсінської комісії, присвячене 1000 днів повномасштабного вторгнення, інсталяція, яка говорить всьому світу про Україну та нагадування про жертв російської війни в Україні біля Білого дому. У Сполучених Штатах Америки активісти, політики та громадські діячі провели низку подій.

З місця подій розповідає Уляна Бойчук для Новини.LIVE, спільно із волонтерами та українськими активістами у США. 

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Слухання Гельсінської комісії та акція біля Білого дому у Вашингтоні

19 листопада 2024 року — 1000 день з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього дня у конгресі США зібрались слухання Гельсінської комісії. Американські законотворці обговорювали російську агресію в Україні, про те, як росіяни вбивають українців, знущаються з цивільних, дітей та жінок. Перед конгресменами виступали українські громадські активісти на чолі із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Акція у Вашингтоні
Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

З повідомленням українського посольства у США, за 1000 днів повномасштабної агресії Гельсінська комісія провела велику кількість слухань на різні теми: починаючи від релігійних утисків РФ на тимчасово окупованих територіях, знищення агресором релігійних споруд, закінчуючи необхідністю притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини та викрадення понад 20 тисяч українських дітей. 

А згодом громада у Вашингтоні зібралась біля Білого дому. Запалили свічки та молились пам'яті жертв російської війни в Україні. 

Акція у Вашингтоні до 1000 днів великої війни в Україні
Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

"Це не тільки 1000 днів війни, це 1000 днів геноциду, що вчиняє Росія знову проти українського народу. Це повторюється знову, бо це є не тільки за 1000 днів цієї війни, це ще за 90 років за часів голодомору, і взагалі чотири століття імперська Росія хотіла знищити Україну. Ми не можемо здаватись зараз. Ми мусимо разом працювати із американцями, щоб осягнути перемогу України над злом", — каже президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків. 

"Ми тут, щоб просити США і нагадати собі про важливість продовження підтримки України. Також України має перемогти і ми маємо їй у тому допомогти", — наголосив американець Роберт Гарві, який не має українського коріння, але вже третій рік щоденно організовує та ходить на акції у Вашингтоні. 

Акція у США 19 листопада
Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

"Ми маємо нагадати в США та у всіх країнах за кордоном що у нас теж є дуже велика праця — а саме — допомагати політикам тут на місці розуміти історію, і те, як Україна зараз бореться не тільки за українські міста та за українську незалежність, а за всю Європу, і що підтримувати чи ні — не так має стояти питання, підтримувати треба якомога більше", — зазначив активіст United Help Ukraine Ярослав Гетьман.

Інсталяція на Таймс Сквер в Нью-Йорку

Активісти у Нью-Йорку на Таймс Сквер створили інсталяцію "Ефект доміно", яка говорить усьому світу про Україну. Вона уособлює ланцюговий ефект кожного вибору, дії, рішення, та присвячена 1000 днів з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні.

Інсталяція в Нью-Йорку
Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Кожна плитка доміно мала дві сторони — темну, що символізувала біль, смерть і втрати, та світлу, що відображала віру, незламність і перемогу. 

У Нью-Йорку встановили інсталяцію
Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Під час події українці показали падіння доміно, яке передало ключовий меседж: кожне рішення має наслідки, які можуть змінити все — для України, Америки та світу.

Інсталяція в Нью-Йорку до 1000 днів великої війни в Україні
Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

 "Інсталяція нагадала, що навіть після найтемніших моментів є світло надії, і сила духу допомагає йти вперед. У контексті змін у політичній ситуації вона також стала нагадуванням, що рішення на глобальному рівні мають значення для кожного з нас, а дії тут впливають на долі далеко за океаном", — розповіла ідейниця інсталяції Ганка Смірнова.

Розгортання прапору у центрі міста Філадельфія

Ввечері 1000 дня повномасштабного вторгнення українська громада у Філадельфії розгорнула один із найбільших українських прапорів у центрі міста. Люди прийшли з плакатами, прапорами та свічками. Вони вийшли, щоб нагадати Америці, що війна триває, а також — для вшанування тих, хто віддав найдорожче за свободу.

Розгортання прапору України в Філадельфії
Розгортання прапора у центрі міста Філадельфія. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Перед громадою виступили почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур та Митрополит Борис Гудзяк та декілька місцевих громадських діячів, які нагадали про важливість підтримувати Україну, адвокатувати подальшу допомогу та продовжувати інформаційну боротьбу.

Акція на підтримку України в Філадельфії
Розгортання прапора у центрі міста Філадельфія. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

"Бо ми є тут у безпеці і не маємо права відчувати втому, безпорадність або відчай. Ми маємо кожен день продовжувати робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України", — говорили до натовпу у Філадельфії.

Акція у Філадельфії 19 листопада
Розгортання прапора у центрі міста Філадельфія. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Матеріал підготовлено за підтримки та допомоги активістів у США: фотографів Євгена Пукача і Євгенії П’єцух, журналістки Уляни Сторощук, United Help Ukraine, Razom for Ukraine, Ukraine Rally in DC.

Нагадаємо, 19 листопада у Києві відбулася акція. Люди запалили 1000 свічок біля скульптури "Батьківщина-мати".

Також Президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів Європейського парламенту через відеозв'язок під час спеціальної сесії, присвяченої 1000 дням великої війни

США війна Україна війна в Україні 1000 днів війни

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11:27 Проїхати до Молдови з Одеси завтра буде складно — причина

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

11:23 У Філадельфії нагадали про 1000 днів великої війни в Україні

11:22 Підробіток для підлітків у Польщі — які зарплати в українців

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