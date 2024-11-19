Звернення Зеленського до Європарламенту — про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку звернувся до депутатів Європейського парламенту, які зібралися на спеціальну сесію у зв'язку із 1000 днями великої війни. Лідер України наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію для завершення війни справедливим миром.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 19 листопада.

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Звернення Зеленського до Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами спеціальної сесії Європейського парламенту, присвяченої тисячному дню повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію для завершення війни справедливим миром.

За словами Зеленського, кожне "сьогодні" — найкращий момент, щоб притиснути Росію сильніше.

"Без певних ключових чинників у Росії не буде реальної мотивації вести змістовні переговори: без пожеж на складах боєприпасів на російській території, без порушеної військової логістики, без зруйнованих російських авіабаз, без втрачених можливостей виробляти ракети й безпілотники, без конфіскації її активів", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що російський диктатор цінує лише гроші та владу, і це саме те, чого його потрібно позбавити, аби відновити мир.

"Мусимо зробити все, щоб закінчити цю війну – чесно і справедливо. І звісно, разом. Разом. Тисяча днів війни – це величезний виклик. Величезний. Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру", — зазначив Зеленський.

Український президент закликав європейських партнерів до подальшої єдності.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України", який містить в собі десять пунктів.

Також Новини.LIVE писали, що до 1000 днів великої війни свою підтримку Україні висловили в країнах Заходу, Європейського Союзу та НАТО.