Обращение Зеленского к Европарламенту — о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью видеосвязи обратился к депутатам Европейского парламента, собравшимся на специальную сессию в связи с 1000 днями большой войны. Лидер Украины отметил необходимость дальнейшего давления на Россию для завершения войны справедливым миром.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 19 ноября.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами специальной сессии Европейского парламента, посвященной тысячному дню полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил необходимость дальнейшего давления на Россию для завершения войны справедливым миром.

По словам Зеленского, каждое "сегодня" — лучший момент, чтобы прижать Россию сильнее.

"Без определенных ключевых факторов у России не будет реальной мотивации вести содержательные переговоры: без пожаров на складах боеприпасов на российской территории, без нарушенной военной логистики, без разрушенных российских авиабаз, без утраченных возможностей производить ракеты и беспилотники, без конфискации ее активов", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что российский диктатор ценит только деньги и власть, и это именно то, чего его нужно лишить, чтобы восстановить мир.

"Мы должны сделать все, чтобы закончить эту войну — честно и справедливо. И конечно, вместе. Вместе. Тысяча дней войны — это огромный вызов. Огромный. Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира", — отметил Зеленский.

Украинский президент призвал европейских партнеров к дальнейшему единству.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План внутренней стойкости Украины", который содержит в себе десять пунктов.

Также Новини.LIVE писали, что к 1000 дням большой войны свою поддержку Украине выразили в странах Запада, Европейского Союза и НАТО.