Слушания в Конгрессе, инсталляция на Таймс Сквер и акции — события в США к 1000 дням войны в Украине

Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине.

Слушания Хельсинской комиссии, посвященное 1000 дням полномасштабного вторжения, инсталляция, которая говорит всему миру об Украине и напоминание о жертвах российской войны в Украине возле Белого Дома. В Соединенных Штатах Америки активисты, политики и общественные деятели провели ряд событий.

С места событий рассказывает Ульяна Бойчук для Новини.LIVE, совместно с волонтерами и украинскими активистами в США.

Слушание Хельсинкской комиссии и акция возле Белого дома в Вашингтоне

19 ноября 2024 года — 1000 день с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день в конгрессе США собрались слушания Хельсинкской комиссии. Американские законодатели обсуждали российскую агрессию в Украине, о том, как россияне убивают украинцев, издеваются над гражданскими, детьми и женщинами. Перед конгрессменами выступали украинские общественные активисты во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Акция в Вашингтоне до 1000 дней полномасштабной войны на Украине.

По сообщению украинского посольства в США, за 1000 дней полномасштабной агрессии Хельсинкская комиссия провела большое количество слушаний на различные темы: начиная от религиозных притеснений РФ на временно оккупированных территориях, уничтожение агрессором религиозных сооружений, заканчивая необходимостью привлечения России к ответственности за экологические преступления и похищение более 20 тысяч украинских детей.

А потом община в Вашингтоне собралась возле Белого Дома. Зажгли свечи и молились памяти жертв российской войны в Украине.

Акция в Вашингтоне до 1000 дней полномасштабной войны на Украине.

"Это не только 1000 дней войны, это 1000 дней геноцида, который совершает Россия снова против украинского народа. Это повторяется снова, потому что это не только за 1000 дней этой войны, это еще за 90 лет во времена голодомора, и вообще четыре века имперская Россия хотела уничтожить Украину. Мы не можем сдаваться сейчас. Мы должны вместе работать с американцами, чтобы достичь победу Украины над злом", — говорит президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савкив.

"Мы здесь, чтобы просить США и напомнить себе о важности продолжения поддержки Украины. Также Украина должна победить и мы должны ей в этом помочь", — подчеркнул американец Роберт Харви, который не имеет украинских корней, но уже третий год ежедневно организует и ходит на акции в Вашингтоне.

Акция в Вашингтоне до 1000 дней полномасштабной войны на Украине.

"Мы должны напомнить в США и во всех странах за рубежом, что у нас тоже есть очень большая работа — а именно — помогать политикам здесь на месте понимать историю, и то, как Украина сейчас борется не только за украинские города и за украинскую независимость, а за всю Европу, и поддерживать или нет — не так должен стоять вопрос, поддерживать надо как можно больше", — отметил активист United Help Ukraine Ярослав Гетьман.

Инсталляция на Таймс Сквер в Нью-Йорке

Активисты в Нью-Йорке на Таймс Сквер создали инсталляцию "Эффект домино", которая говорит всему миру об Украине. Она олицетворяет цепной эффект каждого выбора, действия, решения, и посвящена 1000 дням с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Установка в Нью-Йорке 19 ноября.

Каждая плитка домино имела две стороны — темную, которая символизировала боль, смерть и потери, и светлую, которая отражала веру, несокрушимость и победу.

Установка в Нью-Йорке 19 ноября.

Во время события украинцы показали падение домино, которое передало ключевой месседж: каждое решение имеет последствия, которые могут изменить все — для Украины, Америки и мира.

Установка в Нью-Йорке 19 ноября.

"Инсталляция напомнила, что даже после самых темных моментов есть свет надежды, и сила духа помогает идти вперед. В контексте изменений в политической ситуации она также стала напоминанием, что решения на глобальном уровне имеют значение для каждого из нас, а действия здесь влияют на судьбы далеко за океаном", — рассказала идейный вдохновитель инсталляции Ганка Смирнова.

Развертывание флага в центре города Филадельфия

Вечером 1000 дня полномасштабного вторжения украинская община в Филадельфии развернула один из самых больших украинских флагов в центре города. Люди пришли с плакатами, флагами и свечами. Они вышли, чтобы напомнить Америке, что война продолжается, а также — для чествования тех, кто отдал самое дорогое за свободу.

Развертывание флага в центре города Филадельфии.

Перед общиной выступили почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур и Митрополит Борис Гудзяк и несколько местных общественных деятелей, которые напомнили о важности поддерживать Украину, адвокатировать дальнейшую помощь и продолжать информационную борьбу.

Развертывание флага в центре города Филадельфии.

"Потому что мы здесь в безопасности и не имеем права чувствовать усталость, беспомощность или отчаяние. Мы должны каждый день продолжать делать все, что в наших силах, чтобы приближать победу Украины", — говорили к толпе в Филадельфии.

Развертывание флага в центре города Филадельфии.

Материал подготовлен при поддержке и помощи активистов в США: фотографов Евгения Пукача и Евгении Пьецух, журналиста Ульяны Сторощук, United Help Ukraine, Razom for Ukraine, Ukraine Rally in DC.

