Українці у Філадельфії провели акцію до 1000 днів великої війни

У Філадельфії нагадали про 1000 днів великої війни в Україні
У Філадельфії у вівторок, 19 листопада, відбулася акція до 1000 днів великої війни. Українська громада розгорнула один із найбільших прапорів у центрі міста.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція у Філадельфії
Люди принесли плакати, прапори та свічки, щоб нагадати Америці про війну та вшанувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям за свободу.
Перед громадою виступили почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур та Митрополит Борис Гудзяк, а також декілька місцевих громадських діячів, які нагадали про важливість підтримувати Україну.
"Бо ми є тут у безпеці і не маємо права відчувати втому, безпорадність або відчай. Ми маємо кожен день продовжувати робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України", — говорили до натовпу.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки активісти, політики та громадські діячі провели низку подій до тисячі днів великої війни в Україні.
Також 19 листопада у Вашингтоні люди вийшли з плакатами, аби нагадати про російську агресію.
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