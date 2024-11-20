Українці у Філадельфії провели акцію до 1000 днів великої війни

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

У Філадельфії у вівторок, 19 листопада, відбулася акція до 1000 днів великої війни. Українська громада розгорнула один із найбільших прапорів у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція у Філадельфії

Люди принесли плакати, прапори та свічки, щоб нагадати Америці про війну та вшанувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям за свободу.

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Перед громадою виступили почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур та Митрополит Борис Гудзяк, а також декілька місцевих громадських діячів, які нагадали про важливість підтримувати Україну.

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

"Бо ми є тут у безпеці і не маємо права відчувати втому, безпорадність або відчай. Ми маємо кожен день продовжувати робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України", — говорили до натовпу.

Акція у Філадельфії до 1000 днів великої війни в Україні. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки активісти, політики та громадські діячі провели низку подій до тисячі днів великої війни в Україні.

Також 19 листопада у Вашингтоні люди вийшли з плакатами, аби нагадати про російську агресію.