Украинцы в Филадельфии провели акцию к 1000 дней большой войны

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

В Филадельфии во вторник, 19 ноября, прошла акция до 1000 дней большой войны. Украинская община развернула один из самых больших флагов в центре города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в Филадельфии

Люди принесли плакаты, флаги и свечи, чтобы напомнить Америке о войне и почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу.

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Перед общиной выступили почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур и Митрополит Борис Гудзяк, а также несколько местных общественных деятелей, которые напомнили о важности поддерживать Украину.

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

"Потому что мы здесь в безопасности и не имеем права чувствовать усталость, беспомощность или отчаяние. Мы должны каждый день продолжать делать все, что в наших силах, чтобы приближать победу Украины", — говорили к толпе.

Акция в Филадельфии к 1000 дням большой войны в Украине. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Напомним, в Соединенных Штатах Америки активисты, политики и общественные деятели провели ряд событий до тысячи дней войны в Украине.

Также 19 ноября в Вашингтоне люди вышли с плакатами, чтобы напомнить о российской агрессии.