Акція у Вашингтоні до 1000 днів великої війни в Україні — фоторепортаж

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні у вівторок, 19 листопада, відбулася акція до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Люди вийшли з плакатами, аби нагадати про російську агресію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція у Вашингтоні до 1000 днів великої війни в Україні

До акції долучилося близько 300 людей. Вони були з плакатами та прапорами України.

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Акція у Вашингтоні до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав, через що пройшла країна за 1000 днів повномасштабної війни з Росією.

Також 19 листопада в Києві у "Музеї війни" пройшла акція "Запали вогонь". Біля скульптури "Батьківщина-мати" військові та цивільні запалили 1000 свічок.